Donato Carrisi è il maestro del thriller italiano. I suoi romanzi sono tra i più amati nel nostro Paese, ma anche i suoi film non sono da meno. Il terzo lungometraggio del 49enne di Martina Franca è Io sono l’abisso, passato in sala con Vision Distribution e ora disponibile in Dvd e Blu Ray ed. CG/Vision e On Demand su www.cgtv.it: un’opera sui misteri dell’animo umano che merita attenzione.

IO SONO L'ABISSO/ La scommessa ambiziosa di Donato Carrisi

SINOSSI – Il suo lavoro è occuparsi della spazzatura. La gente non pensa mai a ciò che getta via. Invece lui sa che proprio tra i rifiuti si nascondono i segreti delle persone. Ed è così che sceglie le sue vittime. Ma, nella sua esistenza ordinata e solitaria, un giorno irrompe una ragazzina. Si è gettata nel lago come un rifiuto e lui l’ha salvata. Ma lui non salva le persone. Per questo all’inizio scappa via. Però poi torna indietro e la osserva di nascosto. E capisce ciò che nessuno sa capire. Che la ragazzina ha un segreto e ha urgente bisogno di aiuto. Ma aiutarla metterà a rischio la sua invisibilità.

Amici 2023, al via la gara inediti Linus: chi é il vincitore?/ La scelta del web

Ambientato nella provincia sul Lago di Como, Io sono l’abisso è un’opera sicuramente ambiziosa, forse non del tutto riuscita ma senza dubbio coraggiosa e controcorrente. Donato Carrisi prova a riscrivere il thriller, approfondendo la componente drammatica attraverso la natura dei sentimenti. Non mancano le sfumature noir tra serial killer e cacciatrici.

Dopo La ragazza nella nebbia e L’uomo del labirinto, Carrisi con Io sono l’abisso porta al cinema uno dei suoi bestseller più acclamati e dimostra tutta la sua maturità. I dialoghi a volte risentono della forte impronta letteraria e il desiderio di privare i protagonisti di un’identità non sembra funzionale. Eppure il film tiene botta, anche grazie alla capacità dell’autore di mantenere alta la tensione nonostante non ci sia un enigma da risolvere.

Mare fuori 3/ Anticipazioni e diretta ultima puntata: l'addio di Filippo

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA