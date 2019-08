Io sono leggenda/ Video, su Italia 1 il film con Will Smith (oggi, 23 agosto 2019)

Io sono leggenda va in onda su Italia 1 oggi, 23 agosto, a partire dalle ore 21:30. Si è in presenza di un lungometraggio, girato negli Stati Uniti nel 2007, tratto liberamente dall’omonimo romanzo scritto da Richard Matheson. La cabina di regia è stata affidata a Francis Lawrence, nato a Vienna da genitori americani. La figura di Lawrence compare in film di altrettanto successo, come “Red Sparrow” ed entrambi gli episodi della saga “Hunger Games”. Come se ciò non fosse ancora sufficiente, il regista ha in aggiunta diretto diversi video musicali, con singoli brani cantati da alcuni tra gli artisti più noti al pubblico. Jennifer Lopez ed Akon costituiscono solo qualche esempio. Per interpretare la pare del protagonista di “Io sono leggenda” è stato scelto Will Smith. Fattosi conoscere all’inizio negli anni ’90 nel ruolo dello scanzonato e spensierato Willy in “Willy, il principe di Bel Air”, l’attore cinquantenne ha successivamente vissuto un crescere artistico costatogli ben cinque nomination al Golden Globe ed altre due ai premi Oscar. Altra presenza di spicco è quella di Alice Braga, dal 2016 prima donna della serie “Regina del Sud”.

Io sono leggenda, la trama del film

“Io sono leggenda” racconta le vicende di Robert Neville, all’apparenza unico essere umano sopravvissuto ad una terribile epidemia che ha colpito la popolazione mondiale. Quella che doveva essere una cura per il cancro si è infatti tramutata in una pandemia che, se è vero che ha quasi completamente distrutto la popolazione del globo, è altrettanto vero che ha trasformato il 9% di questa in creature rabbiose altamente sensibili alla luce solare. Neville si rifugia all’interno della sua abitazione, uscendo ogni mattina in compagnia del suo fido amico a 4 zampe Sam, alla ricerca ormai priva di speranze di qualche superstite che possa darli sue notizie. Colui che nella vita precedente al disastro era un militare prova a mantenere invariata una quotidianità conversando sia con il proprio cane sia con ciò che resta di manichini abbandonati nei negozi. L’uomo ha poi registrato un audio nel quale esorta chiunque sia ancora in vita a recarsi in occasione dell’appuntamento prefissato. Dopo essere stato assalito da un branco di creature vittime di mutazioni, Neville si sveglia in casa casa accudito da Anna e da un ragazzino di nome Ethan, anch’essi sfuggiti al cataclisma. Anna rivela a Robert l’esistenza di un villaggio nel Vermont, una comunità di sopravvissuti nel quale dice di volersi recare. L’ira con la quale Neville risponde si placa fin dall’immediato a causa dell’attacco delle creature, successivamente al quale si sacrificherà per salvare la vita della donna e del bambino.

Il trailer del film “Io sono leggenda”





© RIPRODUZIONE RISERVATA