“Io sono più elegante di te”, lite in Rsa fra anziane/ Femore rotto e spalla lussata

Clamoroso quanto accaduto in una Rsa di Casalmaggiore, in provincia di Cremona, dove due anziane ospiti hanno litigato per chi fosse la più elegante. Il loro non è stato un semplice diverbio a voce, in quanto, come riferisce il Corriere della Sera, le due donne se le sono date di santa ragione fino a spingersi e a provocarsi dei seri infortuni. Entrambe le contendenti hanno circa 85 anni e dopo gli spintoni le due sono cadute causandosi una frattura del femore una, e l’altra una lussazione della spalla. E’ probabile che fra le due vi fossero delle ruggini precedenti il litigio, e a riguardo sta cercando di indagare la direzione della Rsa dove le due donne sono ospitate, di modo che un episodio di questo tipo non si ripeta più in futuro.

Il personale della residenza per anziani ha scoperto il tutto quando ormai il litigio si era già concluso, trovando le due donne a terra, doloranti. Subito dopo è stato chiamato il 118 e le due donne sono state ricoverate presso l’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore. In base a quanto riferisce il Corriere della Sera, le due anziane erano molto amiche fino alla lite in questione, al punto che mangiavano sempre sullo stesso tavolo durante i pranzi e le cene consumate nella struttura.

VIOLENTA LITE IN RSA FRA DUE ANZIANE PER CHI FOSSE PIU’ ELEGANTE: UNA DELLE DUE OPERATA D’URGENZA

Le due poi, parlottavano spesso e volentieri dei ricordi della gioventù, del passato, e dei loro vestiti eleganti, ma negli ultimi tempi qualcosa deve essere andato storto e le due si sono allontanate.

Il tutto è scattato dopo che una delle due donne, vedendo passare l’altra davanti, ha tirato un violento schiaffo alla testa dell’altra; l’altra ha quindi reagito, tirando a sua volta uno schiaffone all’ex amica, per poi accapigliarsi fino a cadere rovinosamente. Una delle due donne, quella con il femore lesionato, è già stata operata d’urgenza, mentre l’altra ha dovuto subire una manovra, alquanto dolorosa, per rimettere in sesto la spalla fortunatamente non rotta. Nessuno ovviamente si aspettava tale rabbia soprattutto per motivi così futili.

