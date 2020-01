Io sono vendetta/ Video, su Rai 3 il film con John Travolta (oggi, 17 gennaio)

Io sono vendetta va in onda oggi, 17 gennaio, su Italia 1 a partire dalle ore 21.20. La pellicola in questione può essere considerata come un lungometraggio d’azione. In Io sono vendetta, gli attori principali sono Rebecca De Mornay, Amanda Shull, John Travolta e Christopher Meloni. Questo film d’azione è stato distribuito nell’anno 2016. Il regista di questa pellicola è Chuck Russell, che è molto celebre nel mondo per aver diretto la celeberrima serie Fringe. Le musiche di Io sono vendetta sono state composte da Haim Mazar, mentre ad occuparsi del lavoro di montaggio è stato Greg D’Auria. Gli attori di questa pellicola non avevano mai recitato insieme. Tra di essi vi è appunto John Travolta. Quest’ultimo ha recitato poi in altri lungometraggi importanti, come La febbre del sabato sera, Pulp Fiction e I colori della vittoria.

Io sono vendetta, la trama del film

In Io sono vendetta, il protagonista si chiama Stanley Hill. Quest’ultimo è stato un ex membro delle forze speciali. Ad un certo punto, Stanley subisce un’immane tragedia, in quanto perde la sua amata moglie. Quest’ultima muore infatti nel corso di una rapina, avvenuta nel bel mezzo di un parcheggio. Per questo omicidio viene indagato un uomo. Ad un tratto, la polizia, che è composta da detective corrotti, prende una strana decisione, in quanto sceglie di rilasciare il presunto colpevole dell’omicidio della moglie di Stanley. A questo punto, Hill si mette in contatto con un suo ex amico. Quest’ultimo un tempo è stato il socio del protagonista e si chiama Dennis. Stanley chiede quindi al suo amico di aiutarlo a vendicare la morte della sua sposa. Dopo alcune indagini, Hill scopre che dietro all’assassinio di sua moglie c’è il Governatore. La donna quindi è stata uccisa perché il politico non voleva che quest’ultima divulgasse delle notizie compromettenti riguardanti la costruzione di un oleodotto. Stanley, allora, alla fine riesce a portare avanti il suo diabolico piano e ad eliminare i suoi nemici. Al temine della sua vendetta, però, l’ex membro delle forze speciali viene arrestato dalla polizia e viene portato in galera. Dopo qualche tempo, quindi, Stanley riesce a fuggire dalla pringione, nel quale è stato rinchiuso. L’uomo utilizza uno stratagemma per rendere possibile la sua fuga rocambolesca. Hill, allora, va a vivere lontano dai suoi problemi in America Latina, dove nessuno può più trovarlo.

Il trailer di Io sono vendetta





