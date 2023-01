Io vi troverò/ Su Italia 1 il film con Liam Neeson e Maggie Grace

Io vi troverò, film di Italia 1 diretto da Pierre Morel

Io vi troverò arricchisce la programmazione televisiva di Italia 1 per la prima serata di oggi, mercoledì 25 gennaio, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola prodotta in Francia con sceneggiatura scritta da Luc Besson in collaborazione con Robert Mark Kamen mentre la regia è stata affidata a Pierre Morel.

Il viaggio di Fanny/ Su Rete 4 il film con Cecile de France

La distribuzione nelle sale cinematografiche italiane del film Io vi troverò è stata gestita dalla Twenty Century Fox con il montaggio e realizzato da Frederic Thoraval. Nel cast grandi attori tra cui Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen, Katie Cassidy, Leland Orser, Xander Berkeley e Olivier Rabourdin.

Io vi troverò, la trama del film

In Io vi troverò ci troviamo nella città di Los Angeles con un ex agente operativo delle Special Force ed ex agente della città di nome Brian il quale oltre ad essere un grande esperto di arti marziali, sa utilizzare le armi come nessun altro al mondo.

Zack cane eroe/ Su Rai 1 il film con August Maturo

Durante la sua attività si è dimostrato innanzitutto un grande professionista e soprattutto capace di uccidere con una incredibile freddezza e facilità. Dopo tanti anni di duro lavoro decide di volersi godere maggiormente la famiglia e il tempo libero per cui va in pensione e svolge di tanto in tanto dei piccoli lavori come guardia del corpo per personaggi importanti del mondo dello spettacolo oppure della politica.

Purtroppo nel momento in cui ha deciso di riprendere in mano la sua vita era già troppo tardi perché ha divorziato da tempo con sua moglie e vede raramente la sua adorata figlia Kim ormai diventata una diciassettenne. I problemi sono legati soprattutto al fatto che l’ex moglie vive con una nuova persona che cerca di mettere una sorta di barricata con l’ex. Un giorno Kim decide di telefonare a suo padre parlandogli di una vacanza a Parigi insieme a una sua carissima amica di due anni più grandi.

L'ora legale/ Su Canale 5 il film di e con Ficarra e Picone

Inizialmente non voleva dare il permesso ma si lascia convincere anche dall’ex moglie per cui dopo averle dato tante raccomandazioni lascia partire la figlia che peraltro ha intenzione anche di seguire tutto il tour della famosa band degli U2.

Purtroppo l’esperienza parigina sarà traumatica per le due ragazze che di fatto vengono rapite da un’organizzazione malavitosa proprio mentre Kim era al telefono con suo padre. A questo punto Bryan decide che è arrivato il momento di ritornare in campo e di utilizzare tutte i suoi vecchi strumenti per ritrovare la figlia. Grazie alle sue conoscenze scopre che nella vicenda è protagonista la mafia albanese che solitamente si occupa del rapimento di un giovane donne per venderle poi come prostitute. La sua è una vera e propria corsa contro il tempo per salvare la figlia da una terribile vicenda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA