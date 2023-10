Iolanta Miroshnikova, moglie di Antonio Caprarica/ “Ballando con le stelle? Era molto contraria, ha paura…”

Chi è Iolanta Miroshnikova, moglie di Antonio Caprarica: un colpo di fulmine scoccato a Mosca

Antonio Caprarica rischia di dover abbandonare Ballando con le stelle 2023 già alla seconda puntata. Un vero peccato per il giornalista e scrittore che iniziava a farsi conoscere dal pubblico anche da un punto di vista più personale e privato. D’altronde, proprio attraverso le telecamere di Ballando, i concorrenti raccontano fatti che appartengono al proprio privato e alla sfera affettiva, e presto Caprarica, qualora rimanesse in gara, potrebbe raccontare di sua moglie Iolanta Miroshnikova.

BALLANDO CON LE STELLE 2023, 2A PUNTATA/ Eliminato, diretta: Carlotta Mantovan, ballo deludente e "prediche"

Pianista di origine russa, Iolanta è al fianco di Caprarica da molti anni. I due si sono visti per la prima volta ad un concerto a Mosca, all’ambasciata italiana, ed è in quel primo incontro che il giornalista si è innamorato perdutamente della donna, che tuttavia non lo ricambiò. “Ho dovuto faticare”, ha infatti raccontato Caprarica in un’intervista al Corriere, dove ha ammesso che proprio sua moglie era contraria alla sua partecipazione a Ballando con le stelle.

Mariotto choc su Wanda Nara: "Lato B spropositato e gambe da calciatore"/ "Tutti i tecnici sbavano per lei"

Antonio Caprarica: “Iolanta Miroshnikova contraria alla mia partecipazione a Ballando con le stelle”

“All’inizio era fortemente contraria, ha paura che io mi possa fare male, che mi rompa qualcosa… – ha ammesso Caprarica sulla moglie – Appartengo a una generazione che è cresciuta nel sogno del valzer di Alain Delon e Claudia Cardinale nel Gattopardo. La mia ambizione è quella di trascinare mia moglie in un valzer come quello…” Un sogno che potrebbe però diventare realtà proprio sulla pista di Ballando, qualora Caprarica riuscisse a superare le prossime puntate.

LEGGI ANCHE:

PAOLA PEREGO E ANGELO MADONIA, BALLANDO CON LE STELLE 2023/ Lucarelli e Mariotto bocciano: "Non era sensuale"

© RIPRODUZIONE RISERVATA