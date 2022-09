iOS 16 e watchOS 9/ Download e caratteristiche: come scaricare l’aggiornamento

iOS 16 e watchOS 9: come Installare l’aggiornamento

iOS 16 e watchOS 9 sono i nuovi sistemi operativi iPhone e Apple Watch, il cui rilascio ufficiale è previsto per il 12 settembre alle 19:00. Il download è, dunque, pronto per essere installato ma come fare? In realtà è molto semplice; è possibile scaricare gli aggiornamenti o direttamente da telefono oppure collegando i dispositivi con iTunes.

Nel primo caso è bene ricordare di avere spazio sufficiente sul cellulare, nel secondo caso l’aggiornamento viene scaricato su PC. Come riporta TGCOM 24: “Per aggiornare OTA su iPhone bisogna andare in Impostazioni / Generali / Aggiornamento software; l’aggiornamento di Apple Watch si esegue sempre da iPhone aprendo l’app Watch e selezionando Generali / Aggiornamento software.”

iOS 16 e watchOS 9: le principali novità degli aggiornamenti

I nuovi sistemi operativi iOS 16 e watchOS 9, porteranno diverse novità in casa Apple. La principale novità di iOS 16 su IPhone è la possibilità di personalizzare la schermata di blocco. Sarà possibile scegliere sfondi multistrato, caratteri personalizzati per data e ora e la possibilità di rimanere aggiornati sulle proprie attività ( partite e allenamenti, il car sharing o la consegna del pranzo” con la funzione “Attività in tempo reale”. Il nuovo sistema operativo reintroduce il lettore musicale full screen sulla schermata di blocco. Alcune funzioni saranno implementate e modificate quali: Safari, Mappe di Apple, Dettatura, app Fitness e salute.

Per quanto riguarda le novità di watchOS 9 legate ad Apple Watch, come riporta TGCOM 24, le novità sono: “quadranti personalizzabili, miglioramenti all’app Allenamento, l’analisi delle fasi del sonno, la funzione “Cronologia fibrillazione atriale” e l’app Farmaci. Il nuovo quadrante Ritratti mostra l’effetto profondità su più tipi di foto, incluse quelle di cani, gatti e paesaggi. La funzione Full immersion consente ora di scegliere un quadrante da mostrare automaticamente ogni volta che su iPhone viene avviata una sessione specifica, per esempio il quadrante Foto durante una Full immersion Personale.”











