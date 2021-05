Ipotesi di complotto/ Video, su Rete 4 il film con Mel Gibson e Julia Roberts

Ipotesi di complotto vain onda oggi, 2 maggio, a partire dalle ore 14:30 su Rete 4. Si tratta di una pellicola che ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 1997 e che appartiene ai generi thriller e azione. Il regista di questa pellicola è Richard Donner mentre la sceneggiatura è stata curata da Brian Helgeland. All’interno del cast del film ci sono numerosi attori molto famosi come Mel Gibson, Julia Roberts, Patrick Stewart, Michael Shamus Wiles e Cylk Cozart.

Le musiche del film sono state realizzate da Carter Burwell mentre la fotografia è stata messa a punto da John Schwartzman. Si tratta di un film molto intrigante soprattutto per gli appassionati di action con un ritmo infernale e che regala al pubblico davvero grandi emozioni. Serve certo una certa passione per il genere per seguirlo, altrimenti potrebbe risultare anche un po’ ridondante.

Ipotesi di complotto, trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Ipotesi di complotto. Jerry Fletcher è un tassista che ama definirsi un complottista. Difatti, ha attrezzato il suo appartamento di sistemi di autodifesa e cerca di scoprire quelli che sono i più grandi complotti al mondo meditando sugli avvenimenti giornalieri. Inoltre, di tanto in tanto intavola conversazioni con i suoi clienti, cercando di esporre le proprie idee e far aprire gli occhi agli altri.

Oltre a ciò, Jerry ama parlare con Alice Sutton, che lavora per il procuratore distrettuale. Alice e Jerry sono legati da un legame molto stretto, visto che l’uomo salvò la ragazza da un attentato. Tuttavia, mentre le cose stanno andando come sempre, Jerry viene rapito da alcuni agenti dei servizi segreti. Viene portato in una fabbrica, drogato e immobilizzato. Lo scopo di questi uomini non è molto chiaro e Jerry si ritrova ad essere estremamente confuso.

A capo di questi uomini pare esserci il dottor Jonas, un uomo astuto e meschino che finge di essere quello che non è. Ad ogni modo, Jerry riesce a fuggire e a liberarsi. Ritrova Alice la quale sembra essere l’unica a dargli credito. Inizierà una caccia all’uomo quindi, dove Jerry dovrà fare di tutto per sfuggire ai suoi nemici e cercando di far uscire fuori la verità sul loro conto.

