DI MAIO VS WHIRLPOOL “VIA INCENTIVI”/ L’azienda: “impegno a non chiudere Napoli”

La Whirlpool non ci sta e ribatte colpo su colpo con il Mise annunciando, dopo la “minaccia” di togliere tutti gli incentivi alla multinazionale avanzata da Di Maio questa mattina, che la partita sulla chiusura del sito a Napoli ancora non è terminata: «con rammarico prende atto della dichiarazione rilasciata dal ministro di voler revocare gli incentivi concessi e di bloccare il pagamento su quelli richiesti, pur non avendo l’azienda mai proceduto ad alcuna disdetta dell’accordo siglato», recita la nota della Whirlpool non prima di riconfermare «la centralità dell’Italia e la volontà di continuare a lavorare con tutte le parti coinvolte per trovare una soluzione condivisa». In linea così con il piano industriale di ottobre, la Whirlpool annuncia con certezza «non intende procedere alla chiusura del sito di Napoli, ma è impegnata a trovare una soluzione che garantisca la continuità industriale e i massimi livelli occupazionali del sito. Nell’incontro previsto al ministero mercoledì auspichiamo di poter iniziare il percorso con le istituzioni presenti e le organizzazioni sindacali per risolvere la vertenza», conclude la nota dell’azienda.

LA MINACCIA DEL MISE

Dopo il furioso scontro al Mise nei giorni scorsi tra il Ministro del Lavoro e dello Svilippo Economico Luigi Di Maio e i rappresentanti della Whirlpool Italia, il leader M5s non perde tempo e rilancia ancora contro la multinazionale che intende chiudere lo stabilimento di Napoli un decreto ad hoc: «Whirlpool non ha tenuto fede ai patti e si è rimangiata la parola e dice di voler chiudere lo stabilimento di Napoli». A Rlt 102.5 stamani Di Maio ha annunciato dunque di aver preso una decisione molto dura e che nelle prossime settimane diverrà legge proprio in materia di scontro tra Whirlpool e Stato italiano: «oggi firmerò una direttiva ministeriale che revoca tutti gli incentivi, ne hanno avuti circa 50 milioni di euro dal 2014 a oggi, perché in Italia ci dobbiamo far rispettare all’azienda». Sempre sulla linea dello scontro va letta l’aggiunta del Ministro nell’intervista radiofonica di stamani, «Se vieni in Italia e prendi i soldi dello stato non è che poi te ne vai e chiudi gli stabilimenti tenendo un atteggiamento contrario ai patti».

DI MAIO CONTRO WHIRLPOOL: I POSSIBILI SCENARI

Oggi alle ore 14 è atteso l’appuntamento straordinario del Comune di Napoli dedicato proprio alla vertenza Whirlpool e al rischio chiusura del grosso stabilimento partenopeo: come riporta Repubblica Napoli, nella sala dei Baroni del Maschio Angioino «in una seduta aperta alla partecipazione anche dei cittadini, saranno presenti i comitati direttivi provinciali di Cgil, Cisl e Uil di Napoli». Già al Mise gli scorsi giorni l’aria infuocata contro l’azienda si era sollevata con Di Maio che addirittura aveva tuonato «Dal 2014 l’azienda ha ricevuto 27 milioni di incentivi. Non si prende per il culo lo Stato italiano». Da diversi mesi infatti la Whirlpool aveva promesso di investire decine di milioni di euro nello stabilimento di Napoli, ma il caos dei mercati e vicende forse molto interne allo stesso stabilimento hanno portato alla situazione di limite odierna. A Napoli Est, i lavoratori della Whirlpool che rischiano il posto di lavoro sono ancora in presidio fisso all’esterno dei capannoni dell’azienda e mettono pressione al Mise: in un momento politico delicato come questo, con il M5s in crisi dopo le Elezioni, Di Maio non vuole e non può permettersi passi falsi sul profilo dell’impatto “mediatico” come la chiusura di un’azienda così grossa nella “sua” Campania può e sta generando.



