Whirlpool, chiuso stabilimento di Napoli/ Sindacati: “Subito incontro con Di Maio”

Whirlpool Napoli, chiude lo stabilimento: 430 lavoratori chiamati in causa, tensione nell’incontro in corso tra l’azienda statunitense di elettrodomestici, Fim Fiom e Uilm per discutere dell’accordo raggiunto lo scorso ottobre. Il tavolo al Mise per il momento è sospeso, con la Fiom sul piede di guerra: «E’ inaccettabile che gli impegni presi vengano disattesi in questo modo, a ogni cambio di management. È necessaria una presa di posizione del governo. Tutti gli stabilimenti del gruppo si sono fermati, con produzioni bloccate in tutto il gruppo», così in una nota. All’ordine del giorno c’era la presentazione del profit plan, riporta Tg Com 24, l’annuncio della chiusura è giunto senza alcun preavviso. Nelle scorse ore è stato dichiarato uno sciopero di otto ore, su tutti i turni in tutti i siti del gruppo. Dopo il caso Mercatone Uno, un’altra grana per il Ministero dello Sviluppo guidato da Luigi Di Maio.

WHIRLPOOL NAPOLI, SINDACATI SUL PIEDE DI GUERRA

Alessandra Damiani, segretaria nazionale Fim Cisl, ha dichiarato in una nota: «Riteniamo la scelta da parte della Whirlpool di chiudere il sito partenopeo inaccettabile, c’è un piano industriale, circa 6 mesi fa insieme al governo, che prevede investimenti e rilancio di tutti i siti, Napoli compreso». E sottolinea: «Saranno organizzate assemblee informative con tutti i lavoratori a partire da settimana prossima e se non dovessimo avere risposte da parte dell’azienda continueremo con la nostra azione di lotta». Tg Com 24 precisa che la multinazionale americana ha fatto sapere che «nei prossimi giorni, Whirlpool lavorerà con le organizzazioni sindacali, le istituzioni locali e nazionali per definire tutti i dettagli e le tempistiche della riconversione, che saranno resi noti non appena possibile». Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, con il Governo chiamato a prendere posizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA