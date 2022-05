Irama/ 5 gocce arriva a Radio Italia Live per sorprendere tutti?

Il nuovo album di Irama si trova in cima alle classifiche, proprio come il suo ultimo pezzo chiamato 5 gocce che riascolteremo a Radio Italia Live. Lui ha espresso il desiderio di voler rappresentare il nostro paese anche all’estero. Irama, durante un’intervista, ha affermato che il suo ritorno a Sanremo è arrivato decisamente al momento adatto, in quanto l’anno scorso non è riuscito a esibirsi a causa del covid. Ovunque sarai è una canzone che non deve essere solamente sentita, ma anche capita e ascoltata bene. Lui è molto legato a questo Festival, in quanto è un evento fantastico per un cantante pop. Ha anche affermato che paradossalmente non si reputa una persona adatta alla televisione, anche se ne ha fatta molta. Non è uno show man o un chiacchierone, in quanto preferisce parlare di musica.

Irama, come descrive la sua musica…

A Irama è stato chiesto come descrive la sua musica e lui ha risposto con il termine eclettica, libertà artistica, che è una caratteristica che ha fatto sempre parte della sua vita. Risulta molto importante cambiare ed esprimersi in modi diversi, in quanto è fondamentale l’evoluzione. Adesso lui vuole liberarsi dalle sue sovrastrutture artistiche e vuole dire la realtà, senza pensare alla scrittura o alla musica e vorrebbe poter scrivere più senza pensarci troppo. Sa che questa è un’idea del tutto fuori di testa e che lo spaventa abbastanza, ma che allo stesso tempo lo incentiva e lo attrae molto. Ci sono voluti un paio di anni per creare ‘il giorno in cui ho smesso di pensare’. Ha messo tante canzoni a cui è legato e che sono state scritte in diversi momenti della vita e alcune sono state scritte all’estero. Il titolo è una provocazione, aspetta da tanto quel giorno che non è mai arrivato e che vorrebbe tanto che arrivasse presto. Questo concetto viene espresso nel teaser, inizia con le parole di un drammaturgo. Attraverso la sua musica e le sue canzoni ha sempre trattato dei temi sociali e in questo album ci sono diversi brani. Ha voluto sempre fare tutto quello che lo rappresentava, fregandosene degli schemi di ogni genere. Ha fatto anche diverse collaborazioni, in quanto questo è il suo quinto disco e quindi pensa che sia arrivato il giusto momento per cantare con altri artisti.

La storia d’amore con Vittoria

Irama è fidanzato con Victoria, una donna di 25 anni nata a Cipro, nel segno del Sagittario e sin da quando era piccola era amante del ballo e del mondo della moda. Ha praticato danza classica e ha studiato in Ungheria. Presto ha cominciato a viaggiare per il mondo, con lo scopo di fare la modella, perciò ha sfilato con costumi da bagno o intimo, per marchi molto noti. Lei è riuscita a realizzare i suoi sogni. Nel 2019 ha iniziato la sua storia d’amore con il cantante e in Italia quindi ha trovato l’amore e anche a lavoro come modella. Prima di mettersi con il cantante, lei stava con un ex tronista del programma di Maria De Filippi, ovvero Andrea Zelletta.

