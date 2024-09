Il gossip impazza su Irama: l’ex stella di Amici è single o fidanzato?

La vita sentimentale di Irama tiene banco tra gli appassionati di gossip. In molti infatti continuano a chiedersi se sia single o fidanzato, a maggior ragione dopo gli ultimi rumors estivi sulla presunta liaison con la collega e cantante Elena Rose. In questo senso non sono arrivate conferme di alcun tipo dai diretti interessati, men che meno da Irama ora concentratissimo sullo sviluppo di quello che ha descritto come il progetto più importante della sua vita.

L’artista sta lavorando duramente al nuovo album e in questo momento particolare della sua carriera non sembra esserci spazio per una fidanzata. Dunque, Irama è single o fidanzato? Non è dato sapersi, intanto l’ex stella di Amici annuncia di essere vicino al traguardo per l’album. “Lo sto concludendo, ci tengo e desidero sia tutto perfetto per rispetto vostro e della musica”, ha detto durante uno dei suoi ultimi concerti estivi.

Elena Rose è la nuova fidanzata di Irama? Le voci estive dopo un avvistamento sospetto

Nel frattempo si rincorrono i rumors sulla sua vita sentimentale e dopo le tante indiscrezioni degli ultimi mese, il nome più forte è proprio quello menzionato poc’anzi di Elena Rose. Ma chi è Elena Rose? Classe 1995, è una cantante, produttrice e musicista statunitense-venezuelana. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse celebrità del mondo della musica, come Selena Gomez e Danny Ocean.

Il suo singolo di debutto, uscito nel 2020, è Sandunga una canzone pop reggaeton che le ha aperto le porte della popolarità. Adesso il suo nome è in ascesa, non solo da un punto di vista professionale e musicale, ma anche sentimentale. Sta per nascere o nato qualcosa con Irama? Ce lo dirà solo il tempo…

