Irama/ “Tante porte in faccia ma ora…” (Amici Speciali)

Irama, tra i protagonisti di Amici Speciali e, adesso, anche nella finale che andrà in onda questa sera su Canale5 e che lo vedrà sfidare Michele Bravi. I cantanti arrivati all’ultima puntata dovevano essere tre ma alla fine Stash e i The Kolors hanno rinunciato al loro posto a favore di Umberto Gaudino (questo il nome fatto da Irama e gli altri) e questo significa che la finalissima di canto sarà a due: Irama e Michele Bravi. Entrambi hanno una storia travaglia alle spalle e mentre quest’ultimo è tornato in pista dopo l’incidente e il silenzio, Irama ha avuto modo di farlo dopo tante porte in faccia e prendendo in mano la sua vita, rinunciando ad un contratto discografico per rimettersi in gioco proprio ad Amici, alla corte di Maria de Filippi. Proprio ai microfoni di RTL 102.5 ha rivelato: “E’ stato bello e molto nostalgico, un po’ come tornare a casa. Il progetto di Amici Speciali gira attorno alla beneficenza, quindi una cosa a cui io e i miei compagni teniamo molto, è stato il motivo principale per cui tutti abbiamo accettato”.

IRAMA CAVALCA AMICI SPECIALI CON MEDITERRANEA E…

Irama ha cavalcato alla grande questo Amici Speciali lanciando il suo nuovo tormentone estivo, “Mediterranea”, l’ultimo singolo dell’artista che ha preferito far venire a galla il suo lato più leggero conquistando di nuovo il pubblico. Ma poi nella stessa intervista rilasciata alla radio non può far altro che ricorda l’altro suo lato, quello introspettivo e segnato dalle batoste e dai no presi di continuo ma che non lo hanno mai spinto a demordere: “il mio è stato un percorso travagliato, fatto anche di porte in faccia dove a volte ti demoralizzi, ma i lati negativi ti danno la forza e la possibilità di capire se si ha poi la tempra per affrontare il percorso e cercare di realizzarsi, cosa che io sto ancora facendo. Bisogna perseverare, studiare e imparare tutti i giorni”.



