Iran, cosa succede dopo la morte del Presidente Raisi?/ Mokhber ad interim, poi due strade: elezioni o nomina

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi è morto. L’elicottero sul quale si trovava, insieme al Ministro degli Esteri e ad altre personalità politiche e non, si è schiantato in Azerbaigian, probabilmente a causa del brutto tempo. Cosa succederà dunque ora in Iran? Il suo ruolo verrà assunto nell’immediato dal primo vicepresidente esecutivo, Mohammad Mokhber, nominato nuovo Presidente “ad interim”. A stabilirlo è infatti la Costituzione della Repubblica Islamica nell’articolo 131. La nomina, come spiega l’agenzia di stampa Agi, dovrà comunque essere confermata dalla Guida Suprema, l’ayatollah Ali Khamenei, che sulle questioni dello Stato ha sempre l’ultima parola.

Dopo aver nominato un’autorità provvisoria, una nuova elezione dovrà essere organizzata entro 50 giorni. A occuparsi dell’organizzazione delle urne sarà il presidente della Camera, Mohammad Bagher Ghalibaf, e il capo della magistratura, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei. L’ayatollah Khamenei potrà però anche chiedere al consiglio di nominare un successore senza ricorrere alle urne. Questo per evitare una fase di transizione in un periodo già particolarmente complesso a causa della delicata situazione tra Israele e Hamas.

Chi sarà il nuovo Presidente Iran: nomina senza elezioni?

Se l’ayatollah Khamenei dovesse decidere per un successore senza elezioni in Iran, dopo la morte del presidente Raisi, chi sarà il prescelto per l’investitura dall’alto? Secondo buona parte degli analisti sarebbe Ghalibaf, ex sindaco di Teheran ed ex generale dei Guardiani della Rivoluzione, la figura che potrebbe guidare il Paese. Inoltre, come spiega Agi, sia Mokhber (vicepresidente esecutivo) che Mohseni-Ejei (capo della magistratura) sono ritenuti leali esecutori degli ordini della Guida Suprema: dunque non dovrebbero opporsi alla nomina del nuovo presidente senza elezioni.

Attenzione però proprio a Mohseni-Ejei, attuale capo della magistratura, nominato direttamente da Khamenei senza convalida del Parlamento: secondo quanto trapela dall’Iran, anche lui potrebbe avere qualche chance per diventare il nuovo presidente. Raisi era stato eletto invece nel 2021 e le prossime elezioni sarebbero state nel 2025. La morte improvvisa del presidente in carica, scomparso in un incidente in elicottero, rimette però tutto in discussione.











