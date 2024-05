Iran, incidente in elicottero: “Premier Raisi è precipitato”/ Atterraggio d’emergenza: “E’ sopravvissuto”

ORE DI PANICO IN IRAN PER L’INCIDENTE DEL PREMIER RAISI IN ELICOTTERO DOPO VISITA IN AZERBAIJAN: ECCO COSA È SUCCESSO

Per almeno un’ora abbondante il mondo è rimasto sulle spine nell’angoscia di un evento che avrebbe potuto trascinare la guerra in Medio Oriente in una potenziale catastrofe: la notizia dell’elicottero precipitato con a bordo il Premier dell’Iran Ebrahim Raisi ha fatto temere conseguenze inenarrabili visto il grado di tensione esistente fra Teheran, Israele e l’Occidente.

Iran, boom di condanne a morte nel 2023: "Almeno 853"/ Amnesty International: "In 5 casi coinvolti minorenni"

Le notizie infatti si rincorrevano frenetiche con diversi punti “misteriosi” e pochi elementi certi: Raisi si trovava in una regione di confine l’Iran e l’Azerbaijan per inaugurare con il Presidente azero Ilhan Aliyev una diga sul fiume Aras: nel ripartire in direzione Teheran, l’elicottero sarebbe stato coinvolto in un incidente, con alcune fonti iraniane che parlavano anche di velivolo «precipitato» con l’entourage del Premier a bordo. Addirittura i media iraniani hanno iniziato a chiedere all’intera nazione di pregare per il leader politico di Teheran, con le preghiere giunte fino all’Ayatollah Khamenei: nel giro poi di alcuni minuti sono giunte rassicurazioni sul grado di pericolosità dell’incidente, iniziando a comprendere come l’incidente fosse in realtà stato evitato con un atterraggio d’emergenza e per di più senza feriti. Non senza però qualche alone di mistero che tutt’ora permane.

GUERRA A RAFAH/ "500mila palestinesi allo sbando verso il mare, ecco l'operazione-Netanyahu"

“RAISI TRA I PASSEGGERI DELLO SCHIANTO”, POI LA PRECISAZIONE DA TEHERAN: “ATTERRAGGIO D’EMERGENZA, PROSEGUE VIAGGIO VIA TERRA”

Ancora dopo le ore 15 in Italia la Reuters rilanciava della presenza del Premier Raisi con il Ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian tra i passeggeri coinvolti nello schianto: a quel punto l’interesse mondiale si è acceso sull’Iran cercando il più possibile fonti affidabili per capire cosa fosse successe al supremo leader politico di Teheran, secondo per importanza solo all’Ayatollah.

A quel punto è intervenuto il ministro degli Interni iraniano, Ahmed Vahidi, che alla tv di Stato ha confermato come uno degli elicotteri che trasportava Raisi ha avuto «un atterraggio d’emergenza molto brusco». Non solo, le squadre di soccorso sono ostacolate dalle difficili condizioni meteorologiche, che sarebbero anche la causa dell’elicottero in parte precipitato: l’atterraggio sarebbe poi avvenuto nei passi di Jolfa, come documentano alcune foto rilanciate sui social iraniani del Premier Raisi illeso con dietro l’elicottero danneggiato. «Alcune delle persone a bordo dell’elicottero del presidente Raisi sono riuscite a mettersi in contatto con il quartier generale, alimentando le speranze che l’incidente possa essersi concluso senza vittime», spiega l’agenzia Tasnim su X.

UCRAINA/ Sapelli: il no di Kiev (e Usa) a Putin per non subire la pace "celeste" di Xi

Restano comunque diverse notizie contraddittorie sui fatti accaduti in Iran e Azerbaijan questo pomeriggio: secondo l’agenzia russa Tass, ad esempio, in un primo momento si parlava di Raisi ferito in gravi condizioni, poi la notizia è stata cancellata ed è rimasto l’indicazione data dal Ministro degli Interni iraniani. Sempre l’agenzia russa poi però aggiunge come i soccorritori dall’Iran non sono riusciti a raggiungere il luogo dell’atterraggio, con conferma dei servizi di emergenza di Teheran, «la nebbia è troppo fitta». Secondo un’altra agenzia, la Mehr, dopo l’atterraggio d’emergenza Raisi avrebbe continuato il suo viaggio via terra, in direzione di Tabriz, assieme al Ministro Hossein Amir-Abdollahian, l’imam della moschea di Tabriz e altri alti funzionari del governo.

🇮🇷🚨 #HelicopterCrash happened due to weather or was there some conspiracy?? Iranian president Ebrahim Raisi’s helicopter crashed in Iran’s East Azerbaijan province Well Iranian president has survived.#Iran #EbrahimRaisi #Azerbaïdjan #Azerbaijan pic.twitter.com/YSgi4QaNmS — Kamalraj Singh (@kamalrajsingh_) May 19, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA