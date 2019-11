Iraq, attentato contro militari italiani/ Bomba a Kirkuk, 3 feriti gravi “terrorismo”

Torna l’incubo Nassiriya per i nostri militari italiani impegnati nella missione di pace in Iraq: è notizia di questi minuti che un attentato esplosivo è stato preparato e lanciato contro alcuni soldati impegnati in attività di addestramento per le forze di sicurezza irachene impegnate nella lotta all’Isis. Il servizio di “Mentoring and training”, tra le principali attività che l’esercito italiano ricopre assieme alla larga coalizione con dentro gli Stati Uniti, era di stanza per quei militari colpiti però a tradimento da un ordigno esploso al loro passaggio non lontano da Kirkuk. Il team era composto da forze speciali italiane “miste”, con diverse squadre a supporto e per qualche momento si è pensato ad attentato congiunto con più ordigni piazzati contro l’esercito italiano e quello iracheno. Dalle primissime notizie filtrate dall’Ansa, l’attentato è avvenuto in mattinata e ci sarebbero in tutto 5 feriti di cui 3 molto gravi: secondo la Difesa, i soldati italiani sono stati poi messi in salvo da colleghi della coalizione e mandati con elicotteri Usa nell’ospedale mobile “Role 3” per porre subito le cure del caso.

IRAQ, TORNA L’INCUBO NASSIRIYA PER I MILITARI ITALIANI

Il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini «è stato prontamente messo al corrente dell’attentato dal capo di Stato maggiore della Difesa, il generale Enzo Vecciarelli, e segue con attenzione l’evolversi della situazione», riporta il comunicato della Difesa. Non sarebbero in pericolo di vita, per fortuna, i militari feriti ma saranno le prossime ore a definire le condizioni effettive dei 5 soldati colpiti a tradimento durante una missione di addestramento anti-terrorismo. Nel frattempo la memoria va immediatamente ai dolorosissimi attentati del recente passato contro militari del nostro Paese impegnati in missione di pace in Iraq e non solo; il 12 novembre 2003 a Nassiriya 12 carabinieri, 5 militari dell’Esercito, un cooperatore internazionale e un registra rimasero vittima di un enorme attentato con un camion-bomba lanciato contro la base italiana nel paese iracheno, uccidendo anche 9 locali e 60 feriti in tutto. L’incubo del terrorismo scagliato contro chi da anni sostiene e prova a trasmettere un messaggio anche di pace oltre ai controlli e presenze militari in quella disgraziata regione del mondo. La Procura di Roma intanto, fa sapere il portale di RaiNews, indaga ufficialmente per terrorismo dopo l’attentato occorso vicino a Kirkuk, in Iraq.

