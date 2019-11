Irene Capuano/ Uomini e Donne: “Luigi Mastroianni? Se ha un’altra non voglio saperlo”

Irene Capuano ospite ieri di Radio Radio, ha raccontato alla trasmissione “Non succederà più” condotta da Giada Di Miceli, i motivi effettivi della rottura con Luigi Mastroianni. Le danze si sono aperte raccontando da cosa era rimasta colpita la prima volta: “La cosa che mi ha colpito subito di Luigi è stata la sua semplicità, i valori della famiglia, gli amici e l’essere umile e rimanerci. Avevo trovato una persona molto simile a me. Eravamo molto innamorati, l’amore c’era e anche tanto e andavamo d’accordo… siamo rimasti insieme 7 mesi”. Secondo l’ex corteggiatrice sarebbe finita per problematiche caratteriali: “Nelle discussioni non trovavamo un punto d’incontro”. Nonostante questo, le cose forse avrebbero potuto risolversi ma i due, hanno deciso di comune accordo di interrompere la loro relazione: “Troppi litigi ultimamente. A 20 anni vuoi essere felice ed hai bisogno di serenità, noi eravamo instabili invece”.

Irene Capuano parla della rottura con Luigi Mastroianni

Giada Di Miceli ha chiesto anche dove viva attualmente Luigi Mastroianni, avvistato molto spesso in quel di Milano. Irene Capuano però, ci ha precisato a ribadire che il giovane viva ancora a Roma, nonostante sia spesso in giro per l’Italia per lavoro. “Saranno due…tre settimane che ci siamo lasciati. Ci sentiamo poco e niente. Abbiamo avuto un evento insieme ma io ero a destra e lui a sinistra”, ha spiegato l’ex corteggiatrice. Poi ha aggiunto: “Se ho voglia di recuperare con lui? Non posso negare che provo un sentimento forte, è stata una relazione importante ma non posso darti una risposta. Sono un po’ demoralizzata e lui era molto simile a me. Per entrambi siamo stati molto molto importanti”. Irene afferma anche di essere stata molto male all’inizio, ma adesso l’ha superata. “Se penso ad un riavvicinamento? La divisione può far capire se ami così tanto da tornarci insieme. Credo che il tempo darà le giuste risposte. A volte sento la sua mancanza, stavamo insieme 24 ore su 24. Lui non è un ragazzo cattivo, anche lui starà sentendo la mancanza”. Poi la Capuano ha aggiunto: “Se ha un’altra non voglio saperlo! C’è stato un amore molto forte e immenso… Ad oggi ci sono per qualsiasi cosa Irene c’è… un domani non lo so. So che c’è anche lui, adesso è un po’ l’orgoglio che ci divide…”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA