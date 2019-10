Luigi Mastroianni e Irene Capuano si sono lasciati/ “Ci siamo amati, ma non è andata”

E’ finita tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano, una delle coppie più amate del Trono Classico di Uomini e Donne. L’amore, nato proprio nello studio del dating show di successo condotto da Maria De Filippi su Canale 5, sembra essere arrivato ad un punto di non ritorno constate lo scorso mese di Febbraio Irene aveva deciso di fare le presentazioni ufficiali alla famiglia. In questi mesi qualcosa è cambiato, non è dato sapere come e perchè, ma sta di fatto che la crisi era nell’aria da tempo. I primi ad accorgersene sono stati i fan che hanno immediatamente sollevato il dubbio spingendo Luigi a fare chiarezza sulla cosa. “Da un po’ giustamente mi viene fatta la domanda come vadano le cose con Irene” scrive l’ex tronista sui social confermando che tra lui e Irene è finita.

Luigi Mastroianni e Irene Capuano si sono lasciati: “ci abbiamo provato, ma…”

Luigi Mastroianni ha voluto chiarire ai tantissimi fan come vanno le cose con la fidanzata Irene Capuano confermando le voci che parlavano di una possibile fine dell’idillio tra i due. “Se non ho risposto non è per menefreghismo o perché non ho avuto rispetto di voi, come qualcuno ha insinuato. Se non l’ho fatto è solo perché a quella domanda nemmeno io avevo la risposta” – precisa l’ex tronista, che poi rivela – “abbiamo attraversato un periodo particolarmente difficile, come tutte le coppie, e prima di dare una risposta volevamo essere sicuri di quello che dicevamo, proprio per non prendere in giro nessuno”. Sul finale ecco poi arrivare la bomba: “Con Irene ci siamo tanto amati, e nonostante i problemi, abbiamo provato a darci una seconda possibilità ma non è andata”.

Luigi Mastroianni e Irene Capuano: “abbiate rispetto della nostra decisione”

Non solo, l’ex tronista ha proseguito il suo discorso chiedendo anche ai fan e al pubblico di avere rispetto della decisione presa con Irene Capuano. Una scelta sicuramente non facile, ma che è arrivata dopo una serie di difficoltà che la coppia ha incontrato ed affrontato. Luigi Mastroianni ha poi sottolineato: “tra di noi c’è rispetto, e lo continueremo a portare anche a voi che ci avete sostenuto come coppia, e colgo l’occasione ancora una volta per ringraziarvi per tutto il bene e l’affetto che ci avete mostrato in questi mesi”. L’ex tronista poi invita a tutti a rispettare la loro scelta: “vi preghiamo di avere rispetto della nostra decisione. A tutte quelle persone che mi hanno attaccato e infangato, facendo delle insinuazioni pesanti sul mio conto senza sapere, vi mando un grosso abbraccio e vi dico semplicemente che prima di parlare dovreste sapere”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA