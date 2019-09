Irene Cioni e Ludovica Frasca “Amiche per finta a Striscia”/ “Abbiamo mentito”

Le veline diventano amiche? Non è sempre detto, soprattutto in alcuni casi e quello di Irene Cioni e Ludovica Frasca sembra essere proprio uno di questi. Le ex veline di Striscia la Notizia non sono mai state amiche. Questa è la rivelazione fatta da Irene Cioni in una nuova intervista al settimanale DiPiù a cui ha raccontato di una serie di “bugie” bianche dette proprio durante il loro periodo sul bancone del tg satirico di Canale5. Il clima lavorativo è sempre stato sereno ma non c’è stato verso di andare d’accordo al di fuori come è successo ad altre veline che, condividendo la vita dentro e fuori lo studio televisivo, sono diventare amiche o quasi sorelle appoggiandosi l’una all’altra. Il fatato mondo delle veline però non è sempre rose e fiori e la stessa Irene Cioni spiega che non “c’è stato verso di andare d’accordo, anche se ci hanno provato”.

IRENE CIONI RIVELA IL “NON RAPPORTO” CON LUDOVICA FRASCA

In particolare, nell’intervista, Irene Cioni spiega con un po’ di rammarico: “Ora posso dirlo: non siamo mai state amiche. Lo dico con dispiacere, perché mi sarebbe piaciuto essere colleghe e amiche: ci ho provato, ma non c’è stato nulla da fare. Non ci siamo mai trovate bene l’una con l’altra, non so nemmeno spiegare il perché ma era così. Poi raccontavamo che eravamo amiche, ma era un finzione. Avevamo pensato che sarebbe stato brutto far sapere che non andavamo d’accordo..Ludovica non mi ha mandato nemmeno un messaggio di auguri per la gravidanza e, va detto, non è che me lo aspettassi“. Un altro fulmine a ciel sereno per tutti coloro che amano il mondo delle veline soprattutto dopo quello che è successo anche ad Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia. Quale sarà la prossima coppia di veline a scoppiare?

