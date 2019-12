Irene Ferri, Pezzi Unici 2 si farà?/ “Dipende dalla Rai… a me farebbe piacere”

Pezzi Unici 2 ci sarà? Ieri sera è andato in onda il finale di stagione su Rai1. Nel frattempo, Irene Ferri intervistata da FanPage.it, ha raccontato le sue emozioni dal vivo. La fiction ha messo d’accordo sia il pubblico che la critica: “Questo riscontro è balsamico per l’anima di un attore. Cinzia TH Torrini è stata molto brava a creare la giusta ricetta di melodramma, passione, thriller. Ha acceso i riflettori su un mondo come quello dell’artigianato e sulla possibilità di riscatto per ragazzi che non hanno più speranza”, spiega. Secondo l’attrice, il più grande merito della fiction è stato quello di raccontare un mistero in modo inedito, inserendolo nel contesto degli artigiani fiorentini: “È il più grande merito di questa fiction: portare alla luce il prezioso patrimonio italiano. Potremmo vivere esclusivamente di questo, di arte, di cultura. Tra le nostre peculiarità e unicità ci sono questi artigiani le cui creazioni non si trovano in nessun’altra parte del mondo. È un peccato che tutto questo stia scomparendo piano piano, perché i maestri non hanno più allievi a cui trasmettere la loro arte, il loro mestiere. Questo è gravissimo”.

Irene Ferri, Pezzi Unici 2 si farà?

Alla luce del grande riscontro ottenuto da Pezzi Unici, Irene Ferri ritiene che le storie dei ragazzi possano essere sviluppate in una seconda stagione? “Devo dire che ricevo continuamente messaggi da parte di persone che chiedono la seconda stagione. È una cosa che bisognerebbe chiedere alla nostra regista e anche alla Rai. Sicuramente c’è sempre la possibilità di una seconda stagione. Ora non ne so nulla. La serie è andata bene, il pubblico si è affezionato, però bisogna valutare una serie di cose che non dipendono da noi”, racconta l’attrice. Se la Rai contemplasse l’ipotesi di una nuova stagione, la Ferri afferma che amerebbe farne parte: “Certo, mi farebbe piacere. Poi bisogna vedere se Cinzia mi sopporterebbe ancora”. Ed infatti con la TH Torrini questa è la seconda collaborazione: “Esatto, io gliel’ho detto: “Cinzia, attenzione. Non c’è due senza tre”. Però metto in conto che lei possa dire: “Io questa non la sopporto più” (ride, ndr). Io mi sono trovata benissimo con lei. Essere richiamati da un regista, poi, è meraviglioso”.

