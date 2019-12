IRENE GRANDI/ Vasco annuncia: “Ho scritto una bomba per lei” (In arte Gianna Nannini)

Irene Grandi ha appena compiuto 50 anni, di cui 25 di onorata carriera. Dopo essere tornata sulla scena del gossip e della musica in due occasioni diverse (la prima, il suo compleanno; la seconda, l’annuncio di Vasco Rossi che ha scritto una nuova canzone per lei), Irene si rivede anche in tv nel giorno di messa in onda della replica di In arte Gianna Nannini. Il programma, tutto dedicato all’artista senese, vede infatti ospiti alcuni dei colleghi e degli amici più cari della Nannini, tra cui – per l’appunto – la stessa Irene Grandi. Irene ha festeggiato i suoi primi 25 anni di carriera al Teatro Verdi di Firenze, dove, lo scorso 1° dicembre, si è esibita insieme a Stefano Bollani, Carmen Consoli, Dimartino, i Pastis e Le Matte. Il titolo del concerto è stato Irene Grandi and Friends, non a caso; quello del suo nuovo album, per la cronaca, è Grandissimo. Un nome eloquente, ovviamente ispirato al suo cognome. Ma non solo: quello che la Grandi ha presentato è un lavoro veramente importante, veramente ‘grande’, degno, insomma, del progetto che ha in cantiere per portare la sua musica in giro per l’Italia.

Irene Grandi in tour

Per un album Grandissimo, è infatti previsto un tour altrettanto grande. Irene Grandi comincerà a esibirsi a marzo 2020 nei principali club italiani. Le prevendite dei biglietti sono già state aperte il 10 dicembre sul circuito Ticketone. “Sono sempre stata concentrata sul futuro”, ha dichiarato Irene al giro di boa. Nessuna nostalgia, dunque, anzi. Dal passato ha imparato che “se ti ami non sei più dipendente dal piacere agli altri. E che il successo non va confuso con la felicità. Lei non sta nelle montagne russe di entusiasmi e passioni. Sta nell’essere leali con sé e il mondo”. A proposito di amore, Irene ha sposato Lorenzo Doni nel 2018, intonando all’altare l’Hallelujah di Leonard Cohen. Il matrimonio è stato celebrato in una piccola chiesa in Sardegna, lontano da tutto e da tutti (paparazzi inclusi).

Irene Grandi e la collaborazione con Vasco Rossi

Ma non c’è solo il tour, nell’orizzonte più prossimo di Irene Grandi. Vasco Rossi, infatti, ha appena annunciato di aver scritto un nuovo brano per lei. “Tutti soddisfatti! Sentirete la bomba per Irek!”, ha scritto Vasco su Instagram. Nella foto, il rocker di Zocca compare insieme alla bella Irene. Non è la prima volta che scrive per lei: già nel 2000, infatti, dal loro sodalizio artistico era nata La tua ragazza sempre, arrivata seconda al Festival di Sanremo nello stesso anno. Nel 2003 fu la volta di Prima di partire per un lungo viaggio, che riscosse anch’essa un buon successo. Di recente, il Blasco si è distinto come autore di testi in particolare per Emma, a cui ha regalato il singolo uscito di recente Io sono bella.



