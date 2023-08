Irina Shayk e Bradley Cooper sono tornati insieme?/ Dopo il presunto flirt con Tom Brady, la modella…

Ritorno di fiamma tra Bradley Cooper e Irina Shayk?

Bellissimi, ricchi e famosi, Bradley Cooper e Irina Shayk per diverso tempo hanno fatto sognare il mondo con la loro storia d’amore. Una relazione importante coronata dalla nascita di una figlia. La coppia, poi, ha scelto di separarsi riuscendo, tuttavia, a mantenere un rapporto cordiale, di stima e d’affetto condividendo insieme anche momenti con la loro bambina. I fan, tuttavia, non hanno mai perso le speranze di rivederli nuovamente insieme, felici e innamorati. Una speranza che, fino a qualche settimana fa, sembrava infondata considerando i rumors su un presunto flirt tra la Shayk e Tom Brady.

Nelle scorse ore, però, qualcosa sembrerebbe essere cambiato. Irina e Bradley Cooper, infatti, sarebbero stati pizzicati insieme durante una vacanza che hanno scelto di trascorrere insieme. Tra i due, dunque, si è riaccesa la fiamma dell’amore?

Bradley Cooper e Irina Shayk ci riprovano?

Irina Shayk e Bradley Cooper insieme al mare negli ultimi giorni d’estate. Ad annunciarlo al mondo è stata la stessa super modella pubblicando una storia sul suo profilo Instagram in cui mostra il suo ex mentre si rilassa al sole. Una foto che non è passata inosservata agli occhi attenti dei fan, soprattutto di quelli più romantici che sperano di vederli nuovamente felici e innamorati.

Cosa sta accadendo, dunque, nel cuore della Shayk? La modella e l’attore avranno deciso di dare un’altra possibilità al loro rapporto o il loro amore si è semplicemente trasformato in un’amicizia sincera e affettuosa? Ai posteri l’ardua sentenza.

