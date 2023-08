Irina Shayk e Tom Brady stanno insieme?/ Foto, beccati a Los Angeles: “Ha passato la notte a casa di lui”

Irina Shayk e Tom Brady stanno insieme? I due paparazzati insieme a Los Angeles

Il settimanale Chi ha acceso i riflettori sulla nuova storia tra Irina Shayk e Tom Brady beccati a Los Angeles. A maggio il gossip dava la supermodella russa legata al nuovo acquisto del Milan, il centrocampista Loftus-Cheek. Ora Irina Shayk è stata immortalata con Tom Brady.

La leggenda del football americano (che si è appena ritirato dopo 23 stagioni durante le quali ha praticamente superato ogni record) era Los Angeles con Irina Shayk, a bordo della sua Rolls-Royce, nel corso di una giornata trascorsa tra l’hotel di lei, dove ufficialmente alloggiava in occasione del weekend, e la casa di lui, dove hanno trascorso la notte. Nella foto del settimanale in auto si vede lui che le accarezza il viso, mostrando una certa tenerezza che sembra dire molto del rapporto tra i due.

Tom Brady, chi è la presunta nuova fiamma di Irina Shayk

Inutile dire che le immagini della presunta nuova coppia ha scatenato il popolo del web. Sotto il post della notizia, non sono mancati commenti contrastanti sulla vicinanza tra Irina Shayk e Tom Brady. “Lei bellissima e semplice può avere tutto quello che vuole anche di più” ha scritto qualcuno; “Cambia uomini con una facilità”, l’accusa di un altro utente.

Ricordiamo che Tom Brady, all’anagrafe Thomas Edward Patrick Brady Jr. è un ex giocatore di football americano statunitense che ha militato nel ruolo di quarterback per i New England Patriots e i Tampa Bay Buccaneers nella National Football League. Nelle diciannove stagioni in cui Brady è stato titolare per un numero significativo di gare, ha raggiunto il Super Bowl in nove occasioni con i Patriots, vincendone sei.

