IRON MAIDEN E RED HOT CHILI PEPPERS/ Due concerti unici in Italia: dove e quando

Annunciati i primi due grandi eventi dell’estate musicale 2020. Arrivano i re dell’heavy metal, gli inossidabili Iron Maiden, e gli inventori del crossover tra rock e hip hop, i californiani Red Hot Chili Peppers. I primi si esibiranno nel loro unico concerto italiano il prossimo 20 luglio all’Arena Parco Nord di Bologna. Capitanati come da ormai molti anni dal cantante Bruce Dickinson, si esibiranno ne loro usuale show fatto di effetti speciali e inni del popolo metal. I biglietti saranno in vendita dalle 10 di mattina del prossimo 14 novembre.

FIRENZE ROCKS, LE NOVITÀ

La data si aggiunge alle già annunciate tappe del “Legacy of the Beast Tour” che vedrà il gruppo impegnato in diversi appuntamenti dal vivo nel 2020 come lo show del 13 giugno al Download Festival di Donington e del il 15 giugno al Belsonic Festival di Belfast. La band capitanata dall’eclettico cantante Anthony Kiedis e dal bassista sempre a torso nudo Flea invece sarà l’headliner del festival Firenze Rock il 13 giugno alla Visera Arena del capoluogo toscano. Biglietti in vendita il 13 novembre dalle ore 11 di mattina. Inutile dire che si tratterà di due show tutto esaurito, data la rarità delel loro performance nel nostro paese e l’amore di migliaia di fans che li lega ai due gruppi.

