Ironman Cervia 2022 rinviata per il maltempo/ Allerta meteo: evento posticipato

Salta Ironman 2022 a Cervia. La nota corsa dedicata ai campioni del triathlon, che prevede 3.8 km a nuoto, 180 di bici e una maratona con arrivo in spiaggia, è stata posticipata per via del maltempo che in questi giorni sta imperversando in molte regioni del centro sud, a cominciare dalla riviera Adriatica, così come confermato anche dalla devastazione che si è verificata nelle Marche due notti fa e che ha provocato nove morti e tre dispersi.

Per la giornata di oggi, sabato 17 settembre 2022, la Protezione civile ha diramato un’allerta di colore arancione per vento, e gialla per i temporali, di conseguenza, in occasione della seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto Castrese De Rosa, che si è tenuto ieri pomeriggio alla presenza degli organizzatori, si è deciso di rinviare tutti gli eventi in programma oggi, sabato 17 settembre, alla giornata di domani, 18, alla luce proprio di quanto accaduto nelle vicine Marche. Se tutto andrà come previsto, Ironman 2022 scatterà domani, anche se ovviamente bisognerà attendere le condizioni meteo per capire se si potrà svolgere la manifestazione in sicurezza, salvaguardando prima di tutto la sicurezza degli atleti e degli spettatori.

IRONMAN CERVIA 2022: ATTESA OGGI RIUNIONE COMITATO

Oggi pomeriggio si terrà una nuova riunione del Comitato, che farà il punto sulla situazione e che darà il suo ok definitivo. Di conseguenza le strade oggi resteranno aperte, e manterranno la viabilità ordinaria, mentre domenica, nel caso in cui alla fine dovesse arrivare il lasciapassare definitivo, la viabilità sarà modificata.

Come si legge su Today, l’amministrazione comunale raccomanda alla popolazione di seguire tutte le precauzioni in vista appunto delle criticità meteo, a cominciare dall’evitare di frequentare le aree dell’arenile, le zone della pineta, i parchi e i viali alberati, a causa del forte vento che potrebbe provocare dei danni e dei disagi. Vengono inoltre ricordati i numeri da chiamare in caso di emergenza “In caso di necessità chiamare la Polizia Locale al numero 0544979251, i Carabinieri al 112, la Polizia di Stato al 113, i Vigili del fuoco al 115 e il Pronto soccorso al 118”.

