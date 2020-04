Irrfan Khan è morto/ La stella indiana The Millionaire aveva un cancro al cervello

Pubblicità

Irrfan Khan è morto. Questa è la notizia che oggi ha mandato in tilt il mondo del cinema e, soprattutto, i fan di quello indiano. La star di The Millionaire e di Vita di Pi, tra gli altri, aveva un cancro al cervello e lui stesso lo aveva annunciato ai fan ormai due ore fa. Al momento sembra che l’attore iconico del cinema indiano sia stato ricoverato nei giorni scorso per via di un’infezione al colon che lo ha portato alla morte a Mumbai a soli 53 anni. L’attore aveva annunciato due anni fa di essere malato per un tumore al cervello e proprio per queste cure aveva passato lunghi periodi a Londra. Secondo i bene informati, negli ultimi tempi, sembrava essersi dimesso almeno prima di questo aggravamento che lo ha portato alla morte. Il suo manager ha commentato: “Irrfan era un’anima forte, una persona che ha combattuto fino alla fine e ha sempre ispirato tutti coloro che gli si sono avvicinati”.

IRRFAN KHAN E’ MORTO A SOLI 53 ANNI

Lo stesso poi continua svelando che Irffan Khan ha passato le sue ultime ore “circondato dai suoi affetti, la sua famiglia a cui era tanto legato”. La morte dell’attore è arrivata qualche giorno dopo quella della madre, Saeeda Begum. L’attore ha vinto un premio nazionale per la sua interpretazione in Paan Singh Tomar. Inoltre è stato premiato con Padma Shri, uno dei più alti riconoscimenti civili dell’India. Ha recitato in numerosi film internazionali pluripremiati come The Warrior, Slumdog Millionaire e Vita di Pi mentre ad Hollywood, ha lavorato in The Amazing Spider-Man, Inferno e Jurassic World. L’attore è stato visto l’ultima volta nella commedia di Bollywood Angrezi Medium, rilasciato a marzo.



