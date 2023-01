Isabel Bengochea, ex moglie di Ezio Greggio/ Vent’anni insieme e due figli, poi…

Isabel Bengochea e la storia d’amore finita con Ezio Greggio

E’ durato circa vent’anni il matrimonio tra il celebre conduttore di Striscia la Notizia, Ezio Greggio, ed Isabel Bengochea. Poi, come spesso accade, nonostante la nascita dei due figli Gabriele e Giacomo, la relazione è arrivata al capolinea. E il presentatore, come risaputo, non ha perso tempo nel voltare pagina, trovando conforto tra le braccia della giovanissima Simona Gobbi. Una relazione, quella con quest’ultima, che ha scatenato il gossip, essendo che lei – quando scattò la scintilla con Ezio Greggio – aveva solo ventidue anni. Il presentatore e Simona furono pizzicati insieme per la prima volta nel 2009, ma la loro relazione iniziò un anno dopo.

Ezio Greggio chiese infatti il divorzio dalla bella spagnola Isabel Bengochea, con cui ha appunto ha condiviso un pezzo importante della propria vita. Per quanto riguarda l’ex moglie, non si sa moltissimo della sua vita privata. L’ex compagna di Greggio, infatti, ha sempre preferito mantenere un certo distacco dal mondo dello spettacolo, preferendo non divulgare informazioni personali e della sua quotidianità.

Non è quindi del tutto chiaro quale sia il motivo scatenante che ha portato Isabel Bengochea ed Ezio Greggio a dirsi addio. Pare però che i due siano comunque in ottimi rapporti e che abbiano entrambi accettato la conclusione della loro storia d’amore senza particolari strascichi. Si vocifera infatti che non ci sia stato un vero e proprio motivo dietro la loro rottura. Nessun tradimento o nessun accadimento roboante, semplicemente la fine di un amore o per così meglio dire la trasformazione di un sentimento. Così Isabel ed Ezio Greggio hanno deciso di voltare pagina e ora il conduttore è felicemente impegnato con un’altra ragazza, che si chiama Romina Pierdomenico. Il presentatore di Striscia la Notizia pare appunto aver perso la testa per la giovane modella abruzzese e sul web la loro relazione fa già discutere per via della differenza d’età.

