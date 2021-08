Isabel Russinova/ L’amore per il marito Rodolfo Martinelli e quel Sanremo 1983…

Chi è Isabel Russinova?

C’è anche Isabel Russinova nella nuova puntata di Techetechetè dedicata al Festival di Sanremo. La ex modella, oggi attrice e conduttrice si è fatta conoscere in Italia proprio per aver co-condotto il Festival di Sanremo del 1983. Un’esperienza davvero importante per la modella che, provenendo dal mondo della moda, si è ritrovata catapultata nel piccolo schermo. Intervistata da Il Messaggero, la ex modella ha dichiarato proprio su quel Sanremo 1983: “ricordo con piacere tutte le cose che ho fatto e che faccio. Mi ha dato molta popolarità, è stato un battesimo incredibile perché è come per un atleta fare subito le Olimpiadi. Venivo dalla moda, non avevo mai fatto la televisione fino alla prima esperienza di pochi mesi precedenti con Discoring. I dirigenti della Rai pensarono di portare sul palco del festival le tre ragazze di quel programma fortunato. Conservo a distanza di tanti anni un ottimo ricordo, ho sempre ricordato e rispettato tutte le esperienze che ho affrontato”.

Oggi Isabel si è affermata come conduttrice ed attrice e parlando di se ha rivelato: “sono una donna curiosa, ce l’ho nel dna. Direi che è un fattore caratteriale che mi porto dietro fin da piccola”.

Isabel Russinova e vita privata: l’amore con Rodolfo Martinelli

Isabel Russinova si è poi soffermata sulla sua infanzia ricordando: “ai miei genitori chiedevo continuamente perchè, ed era molto più di un gioco. Loro mi davano puntualmente le risposte. Sono cresciuta così e ho trasmesso questo ai miei figli, Antonio e Maria Cristina. Anche loro chiedono molto. Farsi le domande nella vita vuol dire pensare e dunque cercare le risposte”.

Poi è arrivato il successo nel mondo della moda e poco dopo quello nella tv e nel cinema. La Russinova però non ha alcun dubbio: se dovesse scegliere tra schermo e teatro propendo per il secondo: “lo amo da sempre. Ho avuto la fortuna di conoscere tante discipline artistiche. Mi piace raccontare e ascoltare, oggi in tv purtroppo si racconta e si ascolta poco. Preferisco la drammaturgia”. Per quanto concerne la vita privata, la bellissima Isabel è felicemente sposata con Rodolfo Martinelli e ha due figli: Antonio e Maria Cristina.

