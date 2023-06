Isabella e Manu si sono lasciati al falò di Temptation Island 2023?/ La decisione del fidanzato dopo lo sfogo

Isabella chiede il falò di confronto immediato con Manu a Temptation Island 2023

Colpo di scena per la coppia di Isabella e Manu. Dopo aver visto alcuni video del fidanzato, Isabella decide di chiedere il falò di confronto immediato a Temptation Island 2023. Tutto nasce da dichiarazioni forti fatte dal ragazzo: “Secondo me lei si vergogna di quello che faccio, dice che la mia è una vita mediocre e che lei non vuole fare la vita che ho fatto io finora. – ha dichiarato Manu – Io non è che ho vissuto male, anzi, io sono contento di quello che ho vissuto, non mi è mai mancato niente, sono un ragazzo abbastanza felice. Che devo dire? Che mi tengo tutto dentro? Che vado avanti per inerzia? Perchè è quello che credo di questa relazione, perché io non le vado bene.”

In lacrime, Isabella si è allora sfogata: “Io non so se sono più arrabbiata o delusa. Io non volevo screditarlo, sminuirlo, ho sempre sperato di aiutarlo in una sua realizzazione personale. Io voglio vederlo felice, contento, realizzato. Io vorrei confrontarmi con lui.”

Manu ha accettato il falò di confronto con Isabella?

Filippo Bisciglia comunica a Manu la decisione della sua fidanzata, scelta che spiazza il ragazzo. “Cosa ho detto che non va? Dovevo venir qua a dire bugie? Cosa avrei risolto?” sbotta Manu insieme agli altri fidanzati, ammettendo che in tre giorni ha risolto ben poco. Cosa ha deciso Manu? Deciderà di rimanere ancora qualche giorno in più per chiarirsi le idee sul futuro con Isabella o si lasceranno al falò? Lo scopriremo nella prossima puntata di Temptation Island.

