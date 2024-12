Isabella Ferrari e gli ex compagni: la chiacchierata relazione con Gianni Boncompagni

La vita di Isabella Ferrari è stata attraversata nel corso degli anni da numerosi amori, più o meno importanti, più o meno travolgenti, ma che comunque hanno lasciato un segno nei suoi ricordi. L’attrice, che oggi pomeriggio è ospite di Caterina Balivo su Rai nella nuova puntata de La volta buona, è felicemente sposata da oltre 20 anni con Renato De Maria, regista e sceneggiatore, dal quale ha avuto due figli, Nina e Giovanni; ma quali sono stati i suoi compagni del passato?

La prima importante storia d’amore risale all’inizio degli anni ’80, quando conobbe Gianni Boncompagni nel programma tv Sotto le stelle del 1981; la coppia intrecciò una relazione che fu particolarmente chiacchierata per via della loro notevole differenza d’età, che però non rappresentò affatto un problema per l’attrice. “Era nonostante tutto un rapporto equilibrato“, ha confidato in un’intervista a Belve nell’ottobre 2023. “Sono stata fortunata ad averlo incontrato così giovane. Era un po’ come un padre. Avevo la stessa età di sua figlia. Lei studiava, io invece avevo lasciato la scuola molto prima. Eravamo diventati una bella famiglia. La differenza di età non l’ho mai sentita come un problema“.

Isabella Ferrari e i compagni del passato: da Francesco Nuti a Massimo Osti

Successivamente Isabella Ferrari è stata sentimentalmente legata, dal 1989 e per 4 anni, a Francesco Nuti, regista conosciuto sul set del film Willy Signori e vengo da lontano. Oltre ad un corteggiamento da parte di Sean Penn, però da lei rifiutato, l’attrice ha avuto un’importante storia d’amore con l’ex compagno Massimo Osti, imprenditore e designer bolognese attivo soprattutto negli anni ’80 nel campo dei tessuti nonché creatore di celebri brand come Stone Island. Dalla loro relazione nacque una figlia, Teresa, la primogenita dell’attrice.

“C’è sempre qualcosa di miracoloso in una storia d’amore, anche se finita“, aveva rivelato la Ferrari a Glamour. “Quando penso alla mia prima relazione con lo stilista Massimo Osti, da cui è nata Teresa, mi accorgo che è stata fondamentale. All’inizio il peso del fallimento è atroce: sono arrivata perfino ad ammalarmi. Poi il destino mi ha regalato un altro incontro e a quel punto ho capito quanto ero cambiata”. ,