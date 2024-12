Isabella Ferrari a cuore aperto tra cinema, carriera e vita privata: “Mi sento libera e poi…”

C’è anche Isabella Ferrari tra gli ospiti di oggi, domenica 22 dicembre, nel salotto di Mara Venier a Domenica In. L’attrice è pronta a raccontare le sue emozioni in vista del debutto nel suo primo film di Natale. Domani, lunedì 23 dicembre, esce in sala Cortina Express, girato assieme a Christian De Sica e Lillo. Una sfida stimolante per un’attrice di esperienza come Isabella Ferrari, che era in cerca di un film natalizio, adatto alle famiglie: “Mi sento completamente libera di fare qualsiasi ruolo. De Sica è un mito a casa mia ed io avevo voglia di divertirmi con questo film”, il racconto al Corriere della Sera.

“E’ un cinepanettone fino a un certo punto, adatto ai bimbi, non ci sono parolacce e il ruolo della donna è composto rispetto a quello che si vedeva prima”, spiega ancora Isabella Ferrari.

L’attrice, parlando del film e della sua vita privata, ha condiviso tematiche molto intime e personali, spiegando perché negli anni sia stata molto raramente single. “Finivo una storia d’amore e ne cercavo un’altra. Non mi piace la solitudine”; ha ammesso candidamente Isabella Ferrari. Il suo cuore, dagli anni duemila batte ormai per il regista Renato De Maria, con cui ha messo al mondo due figli: Nina e Giovanni.

“E’ difficile capire perché ma ora che so di non essere sola quando sono in hotel per un set non mi dispiace. Ho sempre cercato stabilità, affetto e casa: sono il mio cibo”, ribadisce Isabella Ferrari a proposito della sua storia con il marito e il suo approccio alle questioni di cuore.