Isabella Noventa/ Il fratello: “I suoi resti? Ci spero ma non mi illudo, Sorgato…”

Mattino 5, programma di Canale 5, ha trattato ampiamente stamane il caso della povera Isabella Noventa, la donna scomparsa sette anni fa a seguito di un omicidio, corpo mai ritrovato. Recentemente sono stati rivenuti dei resti a Marghera e non è da escludere che si tratti proprio di Isabella Noventa. Il fratello Paolo, parlando con il talk di casa Mediaset, ha spiegato: “I resti umani mi hanno riacceso la speranza, anche perchè questa è una zona in cui lui (riferendosi a Freddy Sorgato, in carcere per l’omicidio ndr) veniva per lavoro e si è collegato ad una cella telefonica qui vicino. Il giorno dopo ha frequentato questa zona”.

Quindi Paolo, fratello di Isabella Noventa, ha aggiunto: “Si spera, abbiamo trascorso 7 anni abbastanza combattuti, ho solo la speranza di riporre i suoi resti vicino a quelli di mia madre e poterle andare a trovare”. Di nuovo su Freddy Sorgato: “Non ci ha mai detto la verità ci ha sempre portati nei posti sbagliati alla ricerca del corpo, chissà cosa le hanno combinato e non vogliono farlo sapere, ha fatto una vita di menzogne e adesso sarebbe strano che si ravvedesse. Mi sono dato l’unica spiegazione, che i due fratelli sono sociopatici”.

ISABELLA NOVENTA, IL FRATELLO: “NON HO PIU’ NULLA DA DIRE A SORGATO…”

“Qualcosa da dirgli? Abbiamo speso fin troppo fiato – ha concluso il fratello di Isabella Noventa – per mandare messaggi e farci trovare il corpo, avevo detto che avrei rinunciato anche alla casa pur di riavere il corpo di mia sorella ma non abbiamo avuto risposta, non credo abbiamo un ravvedimento. Non mi illudo – ha chiosato – ma ci spero vivamente che sia il corpo di mia sorella”.

Sul caso si è espresso anche la criminologa Anna Vagli, in collegamento con Mattino 5: “Ci vuole talento criminale anche nel gestire la fase successiva al delitto – ha spiegato – secondo me Sordato ha commesso errori. L’assassino torna sempre sul luogo del delitto e il giorno dopo Sordato viene agganciato nella zona del delitto. Si torna per due motivi: verificare di non lasciare tracce e per appagare il proprio sadismo. Il suo telefonino è stato agganciato alle celle di Marghera quindi saranno interessanti i risultati dei dna che arriveranno visto che il dato che ci restituisce le cellule telefoniche potrebbe essere dirimente”.

