Isabella Ricci e Andrea, Uomini e Donne/ “Vorrei un compagno che condividesse…”

Dopo il confronto con Gemma Galgani e Aldo, Isabella Ricci torna al centro dello studio per confrontarsi con Andrea, un cavaliere con cui sta molto bene e che vuole continuare a frequentare anche se non nasconde di avere dei dubbi. “Andrea è una persona gradevolissima e molto dolce. Sono stata bene con lui e questa sera usciremo ancora insieme, ma ho intenzione di parlare con lui prima di decidere se portare avanti o meno la frequentazione perchè ha ancora delle cose da risolvere”, spiega Isabella. “Pensavo che venendo a corteggiarti fosse già propenso ad avere una storia“, commenta Gianni Sperti. “Le cose da risolvere riguardano il lavoro perchè Andrea ha davanti a sè ancora 10-15 anni di lavoro mentre io tra pochi mesi andrò in pensione“, risponde Isabella.

Isabella Ricci: “Voglio un compagno con cui condividere tutto”

Prossima alla pensione, Isabella Ricci spiega di volere accanto un compagno che abbia la sua stessa posizione lavorativa. “Vorrei un compagno con cui condividere le cose se ci piacciono. Un uomo che lavora ancora non potrebbe farlo”, sottolinea Isabella. Il discorso della Ricci spinge Gemma ad intervenire. “Troppa razionalità. Io mi sono sempre innamorata e ho continuato a lavorare”, dice la Galgani. “Anch’io ho fatto lo stesso. Per amore, a 40 anni, ho lasciato Roma e gli amici e mi sono trasferita a Ravenna cambiando tutto. Siccome dagli errori s’impara e non ho tutta la vita davanti, valuto prima di buttarmi a capofitto in una storia“, replica la dama che decide comunque di dare ancora una chance ad Andrea.

