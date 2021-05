Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Aldo chiude definitivamente per Isabella?

Gemma Galgani protagonista della nuova puntata di Uomini e Donne? La dama di Torino potrebbe tornare al centro dello studio per raccontare i dettagli della cena con Aldo. Nel corso dell’ultima puntata di cui è stata protagonista, la Galgani, di fronte all’interesse di Aldo per Isabella Ricci, è tornata sui suoi passi spiegando di provare qualcosa per il cavaliere. L’amicizia, dunque, si starebbe trasformando in qualcosa di più al punto da voler continuare a conoscerlo. Un cambiamento, quello di Gemma, che non ha convinto Gianni Sperti e Tina Cipollari, ma anche la stessa Isabella che ha così fatto un passo indietro lasciando campo libero a Gemma che ribadisce di non vedere più Aldo come un amico. Come sarà andata, dunque, l’uscita serale tra Aldo e Gemma?

Gemma Galgani di nuovo sola?

Nuova cena per Gemma Galgani e Aldo che, nella nuova puntata di Uomini e Donne, saranno al centro dello studio per raccontare l’ultimo appuntamento. I due hanno cenato insieme e hanno visto la puntata di Amici insieme. Gemma apparirà entusiasta della conoscenza, ma Aldo spiazzerà tutti annunciando di vederla solo come un’amica. Sarà una presa di posizione del cavaliere che causerà una nuova delusione alla dama di Torino che continua a non essere molto fortunata con gli uomini. La decisione di Aldo scatenerà la reazione di Gianni Sperti e, naturalmente, anche di Tina Cipollari che non perderà l’occasione di punzecchiare la dama.

