Isabella Ricci, Uomini e Donne/ Scontro con Gemma: “Non sono una persona algida…”

Isabella Ricci rivale di Gemma Galgani? Al centro dello studio, nel corso della puntata di Uomini e Donne di oggi, Gemma, Aldo e Isabella sono i protagonisti di un triangolo amoroso che nessuno aveva immaginato potesse nascere. Dopo aver saputo dell’intenzione di Aldo di uscire con Isabella, Gemma è tornata a pensare ad Aldo ammettendo di sentire la sua mancanza e di aver provato a convincere Aldo a non uscire con Isabella non considerandola una donna passionale. “Io non sono affatto una donna algida, poco passionale e con poco cuore. Solo che prima di mettere tutto questo in una storia ci penso perchè l’età dell’adolescenza è passata”, afferma Isabella che rivela di aver trascorso una bella serata con Aldo che conferma di essere stato bene con la Ricci.

GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Lite con Tina: "Sei in astinenza dalle telecamere..."

Isabella Ricci fa un passo indietro con Aldo

Gianni Sperti e Tina Cipollari si schierano dalla parte di Isabella Ricci. “Improvvisamente, Aldo esce con Isabella e torni ad interessarti a lui”, affermano i due opinionisti. “Perchè volevi uscire con Aldo prima della mia cena?”, chiede Isabella a Gemma. “Perchè avevo voglia di vederlo”, risponde la dama di Torino non convincendo, però, Isabella che di fronte al rapporto tra Gemma e Aldo decide di fare un passo indietro. “In questa fase non uscirò più con Aldo”, puntualizza la Ricci che non condivide i modi di fare di Gemma. “Hai avuto tutto i tempo a disposizione per parlare con Aldo. Proprio il giorno in cui doveva uscire con me, ti precipiti per uscire con lui. Improvvisamente hai cambiato idea. Io non lo farei mai”, conclude Isabella.

LEGGI ANCHE:

Armando Incarnato, Uomini e Donne/ Confronto con Maria De Filippi: "Ci resto male..."Giacomo Czerny, Uomini e Donne/ La frecciatina di Carolina: il tronista...

© RIPRODUZIONE RISERVATA