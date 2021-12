Isabella Ricci e Fabio Mantovani, Uomini e Donne/ “Manca poco per l’amore”

Isabella Ricci e Fabio Mantovani, dopo il momento dedicato al compleanno di Tina Cipollari, al centro dello studio di Uomini e Donne nel corso della puntata in onda il primo dicembre, raccontano come procede la loro conoscenza. Sia il cavaliere che la dama confermano non solo di stare bene insieme, ma di vedere un futuro lontano dalla trasmissione. “Sto davvero bene. Abbiamo trascorso anche dieci giorni insieme, abbiamo dormito insieme ed è stato naturale svegliarsi insieme e cercarsi”, racconta Isabella che non nasconde di provare qualcosa di forte. “C’è un sentimento. Gorse è prematuro chiamarlo amore, ma manca poco“, aggiunge la dama che non si aspettava di provare un sentimento così forte.

Tina Cipollari VS Armando Incarnato, Uomini e Donne/ "Dicono che hai una compagna"

Le parole di Isabella vengono confermate anche da Fabio che, nella dama, ha trovato una donna elegante e con cui ha davvero tante cose in comune. “Andare a casa sua e conoscere la sua famiglia mi ha fatto venire ansia. Ero agitata come quando avevo trent’anni”, ha raccontato ancora Isabella che ha conosciuto anche la figlia di Fabio.

Roberta Ilaria Giusti, Uomini e Donne/ Chiede scusa a Luca, ma Samuel non ci sta

Isabella Ricci e Fabio Mantovani vicini all’addio a Uomini e Donne

Il racconto di Isabella Ricci e Fabio Mantovani spingono Gianni Sperti a credere che l’addio al programma sia vicino. “Non capisco cosa ti freni. Hai detto che non è ancora amore, ma a me sembra molto di più”, commenta l’opinionista. In collegamento, Gemma Galgani punge Isabella: “Ci sono le premesse per viversi fuori e completamente e colmare quelli che possono essere i dubbi”. “Ti sta dicendo che devi andare via”, ribatte Tina Cipollari. “Secondo Gemma, dopo pochi mesi te ne devi andare”, aggiunge ancora la bionda opinionista.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Auguri e lacrime per il compleanno di Tina

Isabella spiega di voler aspettare ancora qualche settimana. “Non ho alcun problema ad uscire. Non sono incollata alla sedia, ma mi prenderei ancora una o due settimane e la redazione sa perfettamente ciò che pensiamo io e Fabio”, dice Isabella. “Non voglio che voi andiate via oggi, ma è chiaro che la vostra non sia una conoscenza. E’ naturale considerarvi una coppia”, aggiunge ancora Gianni Sperti. Armando Incarnato, a sua volta, spinge per l’addio al programma di Isabella trovando l’approvazione di Sperti e scatenando la rabbia di Tina Cipollari che difende la dama e si scaglia contro Armando. “Parla lui che sta qui da dieci anni. In questi anni hai avuto frequentazioni abbastanza lunghe, ma non hai abbandonato il programma“, sbotta la Cipollari.



© RIPRODUZIONE RISERVATA