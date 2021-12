Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Auguri e lacrime per il compleanno di Tina

Gemma Galgani protagonista della nuova puntata di Uomini e Donne, ma sempre in collegamento. La dama, contagiata dal covid, non sarà ancora presente in studio. La puntata si apre con Tina Cipollari che riceve gli auguri del pubblico per il proprio compleanno. “Sta facendo tutto da sola, non c’è niente di spontaneo”, commenta Gianni Sperti. “Nonostante ci siano delle divergenze tra di noi, mi unisco a tutti gli altri”, risponde Gemma Galgani che fa gli auguri di compleanno a Tina.

“Grazie Gemma, è come se me li avesse fatti mia nonna”, commenta la Cipollari. “Ti sei fatta anche la torta?”, chiede Maria De Filippi. “Certo”, risponde la bionda opinionista sulla quale, poi, cadono dei palloncini rossi. “Tina questo è per te anche se non sei presente. Spero che tu guarisca presto”, dice ancora Tina.

Gemma Galgani, di fronte ai festeggiamenti per il compleanno di Tina Cipollari, si emoziona scatenando i commenti di Tina. “Ti emozioni anche per il mio compleanno?“, dice la bionda opinionista che, durante il momento dedicato ad Isabella Ricci e Fabio, aggiunge – “Hanno trascorso dieci giorni insieme. E’ una fortuna che non capita a tutti”.

Per Gemma, tuttavia, arriva poi un momento sereno con l’arrivo di un nuovo cavaliere, giunto in trasmissione per conoscerla, seppur in collegamento. La dama di Torino, dunque, continua ad essere una delle più corteggiate del programma di Maria De Filippi. Riuscirà a trovare l’amore come Isabella che ha lasciato il programma con Fabio?

