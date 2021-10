Isabella Ricci lascia Uomini e Donne?/ Assente in studio dopo gli ultimi scontri

Isabella Ricci è arrivata nel parterre del trono over di Uomini e Donne nella scorsa stagione colpendo tutti per l’assoluta eleganza. Puntata dopo puntata si è fatta apprezzare dal pubblico, ma anche dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari che l’hanno sempre difesa. Isabella, con il tempo, è diventata l’antagonista di Gemma Galgani con cui non solo non riesce a trovare un punto d’incontro, ma discute frequentemente. Nella stagione in corso, tuttavia, Isabella sta discutendo anche con altri protagonisti della trasmissione.

Nelle scorse puntate, infatti, ha litigato con Armando Incarnato ed è stata attaccata anche da Gianni Sperti che ha ammesso di non gradire il suo atteggiamento di chiusura di fronte alle varie discussioni. “Come al solito lei chiude le discussioni in questo modo. A volte ho paura che tu non abbia argomenti. Chiudere ogni argomento con un ‘non ho voglia di rispondere’ è da altezzosa”, ha detto Sperti durante la sfilata femminile. Dopo quello scontro è arrivato il colpo di scena.

Isabella Ricci assente a Uomini e Donne: tornerà?

Dalle anticipazioni del Vicolo delle News, pare che Isabella Ricci, dopo gli ultimi scontri, non abbia partecipato alla registrazione della puntata in onda oggi. Quella della dama sarà un’assenza temporanea o diventerà definitiva? Isabella avrà deciso di lasciare per sempre il dating show di canale 5?

Il pubblico si augura che quella di Isabella sia un’assenza dovuta a motivi personali. Non si sa, tuttavia, il motivo per cui la dama non è stata presente ad una delle ultime registrazioni. I suoi fan si augurano così di poterla rivedere nuovamente nel parterre delle dame del trono over.

