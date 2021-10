Isabella Ricci, Uomini e Donne/ “Con Massimo c’è stato un bacio”. Lite con Armando…

Dopo il momento dedicato ai baci di Gemma Galgani e Costabile, la puntata di Uomini e Donne del 19 ottobre, ha visto al centro dello studio Isabella Ricci che è uscita due volte con Massimo. “Massimo non è il signore che Gemma ha riempito di complimenti?”, ha chiesto Gianni Sperti. “E’ il signore che l’ha rifiutata“, ha commentato Tina Cipollari. “Massimo è venuto a parlarmi e mi ha riempita di complimenti. Poi gli ho lasciato il numero che lui ha deciso di non prendere”, ha prontamente replicato Gemma.

Maria De Filippi, poi, decide di cambiare subito argomento e concentrarsi su Isabella Ricci e Massimo. La dama e il cavaliere raccontano la serata piacevole trascorsa insieme strappando gli applausi di Tina Cipollari.

Isabella Ricci, lite con Armando Incarnato

Isabella Ricci racconta di aver trascorso dei momenti piacevoli con Massimo e di aver cancellato i dubbi che aveva all’inizio. “E’ costantemente premuroso, è stato impeccabile“, ha spiegato Isabella. “Poi siamo tornati in albergo e ci siamo baciati ed è stato un bacio bello e desiderato”, aggiunge la dama.

Il momento di Isabella Ricci e Massimo è stato interrotto da Armando Incarnato che accusa Isabella di gestire una fanpage a lei dedicata in cui vengono pubblicate foto e video contro gli altri protagonisti di Uomini e Donne. “Sulla fanpage ci sono video girati nella tua azienda. Da dove escono quei video visto che le fanpage pubblicano foto e screen della nostra vita quotiadiana. Ci sono video della tua vita privata su una fanpage gestita da una persona che non conosci?“, chiede Armando. Isabella ribadisce di non conoscere la persona che gestisce la fanpage e di avere un profilo Instagram privato che gestisce con l’aiuto di una sua dipendente.

