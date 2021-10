Isabella Ricci, Uomini e Donne/ Sfila per sedurre, Tina: “La vera classe”. Gemma…

La sfilata di Isabella Ricci divide il parterre di Uomini e Donne. Per il defilè dal titolo “Come ti seduco”, la dama del trono over sceglie d’indossare un abito lungo e molto elegante che non conquista Armando Incarnato che dà un tre alla dama. “E’ elegante, ma è agghiacciante non seducente. Gemma è stata seducente”, spiega il cavaliere napoletano. “Armando, dipende da chi vuoi sedurre. Se vuoi sedurre un certo tipo di uomo, raffinato e di un certo livello ti presenti come Isabella”, replica Tina Cipollari.

“Quella di Isabella per me è la seduzione di classe”, aggiunge la bionda opinionista. Gemma Galgani, invece, si difende e lancia una frecciatina ad Isabella. “Basta scegliere un vestito tra i 375 abiti che abbiamo e che sono stati pubblicizzati. Non va premiata l’originalità, la scelta e l’impegno?”, ribatte ancora Gemma. “Tu sei di provincia, lei è un’altra roba”, aggiunge ancora Tina.

Isabella Ricci, le critiche di Gianni Sperti

Se Tina Cipollari ha approvato la scelta di Isabella Ricci, Gianni Sperti l’ha criticata dando ragione ad Armando Incarnato. L’opinionista, inoltre, critica anche l’atteggiamento di Isabella che ha preferito non commentare il voto che le ha dato Armando.

“Come al solito lei chiude le discussioni in questo modo. A volte ho paura che tu non abbia argomenti” – dice Gianni Sperti. “Chiudere ogni argomento con un ‘non ho voglia di rispondere’ è da altezzosa. Il voto di Armando lo avrei dato anch’io. Questa sfilata poteva essere adatta a qualsiasi tema, ma non era adatta al titolo ‘come ti seduco’. Hai fatto una bella sfilata, ma non eri seducente”, aggiunge ancora l’opinionista.

