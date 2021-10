Isabella Ricci, Uomini e Donne/ Rifiuta Claudio: “Non mi vedo al tuo fianco”

Nuovo pretendente per Isabella Ricci dopo aver chiuso la conoscenza con Michele, giunto in trasmissione unicamente per conoscere lei, ma con cui dopo la prima cena insieme la conoscenza è giunta al termine per una serie di incomprensioni. Dopo il momento dedicato a Biagio Di Maro che ha deciso di chiudere Rosy con una piccola gaffe di Maria De Filippi, al centro dello studio di Uomini e Donne si accomoda Isabella Ricci per conoscere un nuovo pretendente.

Biagio Di Maro chiude con Rosy a Uomini e Donne/ Gaffe di Maria De Filippi

“Mi chiamo Claudio, ho 62 anni e abito a Piacenza. Sono separato da circa un anno e ho due figli. Mi occupo di commercio d’abbigliamento. Ti ho vista in alcune puntate e mi è piaciuta la sua eleganza. Sei molto bella, raffinata e alta. Sei sempre molto educata e controllata e questo mi piace molto”, afferma Claudio.

Joele Milan, Uomini e donne/ Resa dei conti con Maria De Filippi?

Isabella Ricci dice no a Claudio a Uomini e Donne

Isabella Ricci, dopo aver ascoltato la presentazione di Michele, afferma di non essere interessata a conoscerlo e decide di fare subito chiarezza per non far perdere tempo a nessuno.

“Io ti ringrazio infinitamente di essere venuto, ma non mi vedo al tuo fianco”, afferma Isabella Ricci che non ha alcuna intenzione di perdere tempo volendo trovare il vero amore. “Non era male”, commenta Tina Cipollari che, inizialmente, era stata colpita dal tono di voce pacato e tranquillo del cavaliere.

LEGGI ANCHE:

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni puntata 12 ottobre: nuovo pretendente per Gemma?

© RIPRODUZIONE RISERVATA