Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Doccia fredda per la dama? Tina Cipollari…

Doccia fredda in arrivo per Gemma Galgani? La pagina Instagram di Uomini e Donne ha annunciato che quella in onda oggi, alle 14.45, su canale 5, sarà una puntata imperdibile. Nel ricordare agli utenti l’appuntamento odierno, la pagina di Uomini e Donne ha pubblicato la foto della mummia con il seno e labbra rifatte facendo intuire che la protagonista indiscussa di oggi sarà proprio la dama di Torino. Cosa accadrà nella puntata in onda oggi?

Gemma ha cominciato a conoscere Costabile, un cavaliere che ha conquistato le sue attenzioni e con cui c’è stato già un bacio. Nel corso della puntata di oggi del dating show di canale 5, Gemma racconterà l’evoluzione della sua conoscenza con Costabile scatenando la reazione di Tina Cipollari?

Gemma Galgani e Tina Cipollari non riescono a trovare un punto d’incontro e dalle poche anticipazioni che circolano sul web pare che, nella puntata in onda oggi, saranno protagoniste di un nuovo scontro durante il quale, come fa sapere il portale Blasting News che ha pubblicato le anticipazioni della registrazione in questione, Tina farà un gavettone a Gemma. Il momento fatidico sarà trasmesso proprio oggi?

Non è chiara la dinamice che porterà alla doccia fredda della dama di Torino, ma non è da escludere che il tutto avvenga al termine di un confronto tra Gemma e Costabile o durante la sfilata che dovrebbe essere la prima della nuova stagione di Uomini e Donne.

