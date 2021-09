ISABELLA RICCI E GEMMA GALGANI, LITE A UOMINI E DONNE/ “Ma chi sei?”. Tina…

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con una nuova lite tra Gemma Galgani e Isabella Ricci. “Non ti permettere più di puntare il dito e intimorirmi. Non fare la diva perchè sei uguale a tutte noi. L’anno scorso sei sempre intervenuta su di me e non ho detto niente sopportandoti, quest’anno dico quello che penso perchè in questa trasmissione abbiamo la libertà d’espressione. Chi sei o chi ti credi di essere diventata per dirmi cosa devo dire e non dire“, sbotta Gemma Galgani. “Isabella è una signora perchè sta zitta e non ti risponde”, interviene Tina che si schiera dalla parte della Cipollari. “Lo scorso anno ho parlato di Gemma solo in due occasioni che mi riguardavano da vicino. T’invito a non fare considerazioni su di me come quando mi definisci una donna fredda”, replica Isabella (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Isabella Ricci nuova regina di Uomini e Donne

Il ritorno nel parterre del trono over di Uomini e Donne di Isabella Ricci è stato accolto con entusiasmo dal pubblico del dating show di canale 5 che, sin dalla presentazione della dama, è rimasto colpito dalla sua eleganza. La nuova stagione della trasmissione non è iniziata nel migliore dei modi per Isabella che ha avuto un duro scontro con Biagio. La dama che ha anche conosciuto due pretendenti che, tuttavia, ha deciso di non conoscere, ha avuto anche diverse discussioni con Gemma Galgani. Le due dame non riescono a trovare un punto d’incontro. Gemma ha ribadito di considerare Isabella “costruita” scatenando la reazione della Ricci.

Isabella, senza perdere la pazienza, ha esortato la Galgani a fare il suo percorso senza parlare della sua vita. Un botta e risposta durissimo quello tra le due dame che ha infiammato anche il resto del parterre. La rivalità è ormai evidente e, ai microfoni di Dagospia, Isabella ha aggiunto dettagli sul suo rapporto con Gemma.

Isabella Ricci, zero cose in comune con Gemma Galgani

Isabella Ricci e Gemma Galgani riusciranno a trovare un punto d’incontro per trascorrere una stagione serena sperando di poter trovare l’amore che cercano? Sulla rivalità con la dama di Torino, Isabella, a Dagospia, ha spiegato il suo punto di vista:

“Questo a me dispiace, è molto fruibile per il pubblico descrivermi come la nemesi di Gemma. Non era tra i miei obiettivi, Gemma può fare il suo percorso, non mi interessa quello che fa. Siamo stati confliggenti solo perché siamo uscite entrambe con due persone uguali. Dice che voglio fare l’influencer ma io lavoro con i social da anni, ho aperto una pagina solo perché erano state aperte pagine fan a mio nome. Lo uso in maniera personale, non pubblico cose legate a Uomini e Donne e al mio lavoro”.



