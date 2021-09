Isabella Ricci, Uomini e Donne/ Lite con Biagio: “Abbiamo trascorso momenti…”

Isabella Ricci apre la nuova stagione di Uomini e Donne con un confronto con Biagio. Tornato nel parterre, il cavaliere chiede spiegazioni ad Isabella per un attacco ricevuto nell’ultima puntata della scorsa stagione. Biagio, prima dell’estate, si era offeso per una frase svelando di aver trascorso dei momenti affettuosi con lui. “Abbiamo trascorso dei momenti affettuosi. Perchè mi fai passare per una persona non bella?“, chiede Biagio.

Isabella Ricci, dopo aver ascoltato le parole del cavaliere, Isabella Ricci cerca di capire il momento in cui ha risposto male al cavaliere. “Se una donna ha un rapporto affettuoso con un uomo e poi non continua, non è gratificante per te”, spiegano Maria De Filippi e Gianni Sperti.

Isabella Ricci e Biagio, lite a Uomini e Donne

Senza perdere la pazienza, Isabella Ricci cerca di ribattere e di difendere la propria posizione. “Stai tirando fuori una cosa accaduta ad aprile della scorsa stagione. La storia tra noi era chiusa e ti ho spiegato i motivi. Tu sei una persona che ci prova fino alla morte”, replica Isabella. “Ma tu ci sei stata. Io sono un uomo”, ribatte Biagio.

“Le cose tra me e te sono state chiarite due volte. Ti ho spiegato che tra noi le cose non potevano funzionare per la distanza e la differenza d’età. Siamo due persone diverse per il modo, la maniera e lo stile che abbiamo. Io sono uscita con te perchè eri l’unico che aveva ripetutamente chiesto il mio numero”, chiude Isabella.

