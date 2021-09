Uomini e Donne/ Anticipazioni: nuove scintille tra Isabella Ricci e Gemma Galgani?

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico e over

Gemma Galgani e Isabella Ricci sono pronte a tornare in tv per cercare l’amore tra i cavalieri del trono over di Uomini e Donne. Le due dame, molto diverse caratterialmente, dopo aver animato il finale della scorsa stagione, le due dame sono pronte ad infiammare anche la stagione che partirà ufficialmente lunedì 13 settembre. Le registrazioni del trono classico e del trono over sono già iniziate e sia Gemma che Isabella faranno parte del parterre come svelano le prime anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News.

Sia la Ricci che Gemma Galgani, nella scorsa stagione del dating show di canale 5, non sono riuscite a trovare l’amore. Entrambe determinate a trovare un uomo con cui vivere una bella relazione, ci riusciranno? I fans, tuttavia, sono sicuri che tra le due ci sarà rivalità. Isabella, nel frattempo, dopo il debutto sui social, continua a condividere foto e pensieri.

Uomini e Donne: Isabella Ricci, momento di sconforto?

Isabella Ricci, con Instagram, si sta facendo conoscere dal pubblico di Uomini e Donne. Ogni giorno pubblica foto in cui è da sola, con i suoi amici a quattro zampe o con cui mostra alcuni dei luoghi che visita. Nelle scorse ore, tuttavia, si è lasciata andare ad una riflessione esortando i suoi followers a fare lo stesso.

“Vi capita mai di avere una giornata no, in cui vi sentite un po’ giù di morale, senza un motivo particolare ?

Quello che vi suggerisco io è: fermatevi, uscite, fate una passeggiata e regalatevi qualcosa, anche un fermaglio per capelli. Perché alla fine voi siete la cosa più preziosa, voi siete il vostro regalo più grande“, ha scritto la dama. Sarà un momento particolare per Isabella?



