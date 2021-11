ISABELLA RICCI, UOMINI E DONNE/ Lite con Gianni Sperti e Armando “Frasi indecenti…”

Lite di fuoco a Uomini e Donne tra Isabella Ricci, Armando Incarnato e Gianni Sperti. Tutto parte dall’attacco di Gemma Galgani che accusa la dama di aver rilasciato un’intervista in cui parla di tutti gli altri protagonisti. Armando Incarnato dà ragione a Gemma, ma Isabella lo stoppa. “Non voglio più parlare con Armando perchè ha detto delle cose indecenti”, sbotta la dama che, poi, torna sulla questione del profilo Instagram e delle sponsorizzaioni. “Ho pagato la sponsorizzazione del mio profilo una sola volta”, spiega Isabella che poi chiede a Gianni cosa abbia contro le sponsorizzazioni. “Non ho nulla contro le sponsorizzazioni se le fanno persone che creano storie d’amore come Ida, ma non quando queste persone non creano niente in trasmissione“, ribatte l’opinionista. In studio, la discussione d’infiamma coinvolgendo anche Marcello e Gemma (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Isabella Ricci e Fabio, nuova coppia a Uomini e Donne?

Nuova conoscenza per Isabella Ricci che, dopo un primo incontro con Fabio, un signore che ha deciso di partecipare a Uomini e Donne esclusivamente per conoscere lei, ha continuato ad uscire con il cavaliere ammettendo di essere piacevolmente colpita. I primi appuntamenti sono andati a gonfie vele e la dama, tra le più eleganti e apprezzate del parterre, ha ammesso di voler portare avanti la frequentazione.

“Voglio continuare ad uscire con Fabio. Mi fa un po’ impressione il fatto che tutti restano sbalorditi da me perchè qui mi vedono in un modo e poi fuori restano sbalorditi. E’ una persona che mi piace, abbiamo molte cose in comune. In settimana, per lavoro, mi sono ritrovata dalle sue parti e ho scelto di vederlo per un caffè”, ha spiegato la dama nella scuorsa puntata.

Isabella Ricci e la conoscenza con Fabio a Uomini e Donne

Cosa accadrà tra Isabella Ricci e Fabio nella nuova puntata di Uomini e Donne? Entrambi confermeranno l’intenzione di portare avanti la conoscenza? In attesa di scoprirlo, il cavaliere ha parlato di Isabella in un’intervista rilasciata al magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi.

“Ero rimasto incuriosito da lei e non pensavo che sarei stato ricontattato. Sono rimasto spiazzato”, ha detto Fabio. “Dietro la sua intelligenza c’è tanta dolcezza”, ha aggiunto il cavaliere. Fabio, dunque, sarà l’uomo che sta cercando Isabella? Oltre a gestire le sue vicende sentimentali, inoltre, isabella è sempre più spesso al centro di accese discussioni come quella che ha avuto con Gemma Galgani.



