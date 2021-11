Uomini e Donne/ Gemma Galgani attacca Isabella Ricci: “Falsa e stratega”

Uomini e Donne, anticipazioni e news 13 novembre

Tra Gemma Galgani e Isabella Ricci, probabilmente, non nascerà mai un’amicizia. Le due dame del trono over di Uomini e donne non solo non vanno d’accordo, ma continuano anche a discutere nelle varie puntate del dating show di canale 5 che tornerà in onda lunedì 15 novembre. Nel frattempo, Gemma ha rilasciato un’intervista ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne in cui ha parlato proprio di Isabella e del suo desiderio di conoscere Giorgio Manetti in amicizia.

“Ma davvero qualcuno crede che Isabella voglia conoscerlo solo in amicizia e, come lei ha sottolineato, per farsi dare qualche suggerimento a difesa degli attacchi di Gianni? In ogni caso certo che sì, mi darebbe fastidio, proprio per la falsità dell’elegante signora che si definisce la paladina delle donne”, ha dichiarato Gemma, reduce dalla fine della conoscenza con Costabile.

Gemma Galgani contro Isabella Ricci

Secondo Gemma Galgani, il desiderio di Isabella Ricci di conoscere solo in amicizia Giorgio Manetti nasconderebbe altro. “Credo che la sua sia stata una mossa da stratega, ma scontatissima“, ha aggiunto Gemma che, nel corso dell’intervista, ha parlato anche di Costabile e degli attacchi di Tina Cipollari secondo cui gli uomini metterebbero fine alla conoscenza con lei a causa dei suoi atteggiamenti.

“Tina questa volta ha clamorosamente sbagliato, non sono stata io a lasciarlo” – ha dichiarato la dama di Torino che, in merito alle lacrime versate per Costabile, ha aggiunto – “Le lacrime sono scaturite dall’ennesima delusione e per me stessa”. Gemma, tuttavia, nonostante l’ennesima delusione, non ha alcuna intenzione di arrendersi ed è pronta a rimettersi in gioco per trovare l’amore.



