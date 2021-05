Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Colpo di scena con Aldo? La dama…

Gemma Galgani, diversamenta da quanto accaduto dall’inizio della stagione, non ha aperto la nuova settimana di Uomini e Donne. La puntata di lunedì, infatti, è stata dedicata alla scelta di Samantha Curcio e Alessio Cennicola mentre ieri è andato in scena il confronto tra Elisabetta e Luca i quali non riescono a staccarsi totalmente nonostante lui abbia più volte ribadito di non essere innamorato di lei. Gemma, così, potrebbe tornare al centro dello studio nel corso della puntata di oggi. La dama di Torino ha cominciato la stagione con la speranza di trovare l’amore. Finora, però, le varie frequentazioni con Biagio e Maurizio si sono concluse e la Galgani, oggi, si ritrova ancora single. Tuttavia, i pretendenti non le mancano e, ultimamente, ha cominciato a frequentare Aldo, anche se in amicizia. Sarà cambiato qualcosa negli ultimi giorni?

Armando Incarnato, Uomini e Donne/ Confronto con Maria De Filippi: "Ci resto male..."

Gemma Galgani e Aldo, conoscenza interrotta?

Gemma Galgani ha cominciato a frequentare Aldo spinta da una simpatia nei suoi confronti. Nonostante i vari tentativi del cavaliere di conquistare il suo cuore, la dama ha più volte ribadito di vederlo solo come un amico. Aldo così ha mostrato interesse per altre dame come Sara e Isabella. Qualcosa, però, sta per cambiare nel loro rapporto. Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, infatti, Gemma ammetterà di provare qualcosa per Aldo e di non vederlo più come un amico. Il cavaliere, però, spiazzerà tutti rivelando di non provare più alcun interesse sentimentale nei confronti di Gemma e di volerla nella propria vita solamente come amica. Come reagirà la Galgani? La puntata in questione andrà in onda oggi? Lo scopriremo tra pochissimo.

LEGGI ANCHE:

Giacomo Czerny, Uomini e Donne/ La frecciatina di Carolina: il tronista...Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 12 maggio: Eugenia ha un altro?

© RIPRODUZIONE RISERVATA