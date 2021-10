Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Baci passionali con Costabile e gavettone?

Gemma Galgani è pronta a tornare al centro dello studio di Uomini e Donne. L’inizio della stagione non è stato entusiasmante per la dama di Torino la quale, tuttavia, da qualche settimana, ha cominciato a conoscere il signor Costabile con cui il feeling è stato immediato. Dopo le prime uscite, l’attrazione fisica ha portato Gemma e Costabile a scambiarsi un bacio molto passionale che ha reso molto felice la dama. Tuttavia, nella scorsa puntata, il cavaliere non era presente in studio, ma oggi potrebbe tornare al centro dello studio per raccontare l’evoluzione del suo rapporto con la dama di Torino.

Dalle anticipazioni del Vicolo delle News, pare che tra Gemma e Costabile ci siano stati altri baci anche se il lieto fine per la dama di Torino pare sia ancora lontano. La dama di Torino, dunque, andrà incontro ad una nuova delusione?

Gemma Galgani, nuova lite con gavettone con Tina Cipollari?

Tina Cipollari continua a non essere convinta dell’interesse di Costabile per Gemma Galgani. La bionda opinionista è convinta che anche questa frequentazione finirà con una delusione per Gemma e, dalle anticipazioni, pare che tra la dama e l’opinionista ci sarà una nuova lite con gavettone finale.

Quel momento di cui parla il web sarà al centro dell’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne? Per scoprirlo non ci resta che aspettare le 14.45 quando Maria De Filippi darà il via al nuovo appuntamento con il dating show.

