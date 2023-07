Isabella Ricci, video in costume da bagno: “Orgogliosa della pelle che cade”/ Sfogo dell’ex di Uomini e Donne

Uomini e Donne, Isabella Ricci si mostra in costume da bagno e lancia un messaggio importante

Isabella Ricci potrebbe tornare nello studio di Uomini e Donne a settembre. L’ex dama lo aveva lasciato un po’ di mesi fa per vivere fuori la sua storia d’amore con Fabio Mantovani, poi coronata con le nozze. Poche settimane fa però ecco l’inaspettato annuncio: Isabella e Fabio si sono lasciati, mettendo fine al matrimonio. Proprio in una successiva intervista a Fanpage la dama ha quindi svelato la possibilità di tornare a Uomini e Donne, ma prima la volontà di godersi le vacanze estive con i propri affetti.

È proprio durante queste vacanze che Isabella ha deciso di pubblicare un video in costume da bagno. Uno scatto in bikini, talvolta considerato un vero e proprio tabù per le persone di una certa età. Un tabù che Isabella oggi ha voluto rompere, superare definitivamente, mostrandosi senza indugio e paura del giudizio che dilaga sui social.

Isabella Ricci, il video in costume da bagno: “Orgogliosa della mia età e della pelle che cade”

Così, accanto al video che la vede in costume da bagno, Isabella Ricci ha scritto: “Avevo sempre pensato di fare una foto in costume da bagno, ma poi mi aspettavo commenti. Adesso ho deciso che è il momento di farlo senza porsi alcun problema”. La dama, che si è mostrata in perfetta forma fisica, ha poi aggiunto: “Sono orgogliosa di come sono, sono orgogliosa della mia età , sono orgogliosa anche di tutta la pelle che cade e dei miei difetti”. Così ha concluso: “Guardatevi sempre allo specchio con amore e fate un sorriso dedicato a voi, tutti i giorni. Un bacione amiche e siate sempre soddisfatte e consapevoli del vostro valore. Sempre”.

